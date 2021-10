„Text will Töne“ im Kulturhaus Abraxas: Ohne Plan B dem Theater verfallen

Plus Karla Andrä und Josef Holzhauser widmen der großen deutschen Schauspielerin Carola Neher einen lyrischen Abend im Abraxas. Berühmte Dichter wie Brecht und Klabund verehrten die Münchnerin.

Für eine einzelne Schauspielerin ist die Bühne des Kulturhauses Abraxas ziemlich groß. Karla Andrä vermag es jedoch, sie allein gänzlich zu füllen und darauf Raum zu geben für die Schauspielerin Carola Neher, der das aktuelle Programm des Duos „Text will Töne“ gewidmet ist: „Kleiner Vogel Kukuli“, betitelt nach einem Gedicht von Nehers Ehemann Klabund, hatte am Freitag Premiere.