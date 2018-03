"Im Zweifel glücklich": Der beste Ben Stiller

vor 56 Min.

Vater (Ben Stiller) und Sohn (Austin Abrams) machen in "Im Zweifel glücklich" einen gemeinsamen Roadtrip.

Als Versager-Vater will Brad Sloan seinen Sohn vor dem gleichen Los bewahren. Ben Stiller liefert als Sloan in dem Roadmovie seine vielleicht beste Leistung ab.

Von André Wesche

Als Schauspieler kennt man Mike White als schrägen Vogel aus Filmen wie "School of Rock" oder "Nix wie raus aus Orange County". Der Amerikaner ist aber auch ein erfolgreicher Autor, Produzent und Regisseur. Nun inszenierte White einen wunderbaren Film über das Erwachsenwerden und das Erwachsensein.

"Im Zweifel glücklich": Ein Roadmovie für Väter

Brad Sloan (Ben Stiller) geht auf die 50 zu und zieht Bilanz. Dass es ihm ziemlich gut geht, kann er nicht erkennen. Er vergleicht sich zwanghaft mit anderen. Alle aus seinem Highschool-Jahrgang scheinen Karriere gemacht zu haben. Einer ist mit vierzig in den Ruhestand gegangen und lebt nun mit zwei Traumfrauen am Traumstrand. Ein weiterer schreibt Bestseller und ist ständig in den Medien präsent.

Für Brad ist der Erfolg der anderen eine schmerzhafte Sache. Er selbst treibt Spenden für Bedürftige ein. Nun projiziert Brad seine eigenen Erwartungen auf seinen musikalisch talentierten Sohn Troy (herausragend: Austin Abrams). Er bricht mit dem Filius auf, um eine geeignete Universität zu finden. Auf der Reise stellt der krisengeschüttelte Vater wieder fest, dass er seinem Sohn keinen Luxus bieten kann.

Ben Stiller bringt Bestleistung in "Im Zweifel glücklich"

Aber Troy legt auf derlei Dinge auch absolut keinen Wert. Er bleibt tiefenentspannt und beginnt, auf diesem außergewöhnlichen Trip voller absurder Situationen die Führungsrolle zu übernehmen. Seine Generation verfolgt ganz andere Träume als die der Eltern, die ihr Lebensglück dem Streben nach Geld und Macht geopfert hat.

Womöglich hat Ben Stiller zu viel Zeit mit Komödien verschwendet, die sich nicht immer als echte Perlen des Genres erwiesen haben. In diesem Film, der sehr viele Väter zum Weinen bringen wird, liefert er seine vielleicht beste Leistung ab. Am besten schaut man sich „Im Zweifel glücklich“ als Eltern-Kind-Gespann an. Unbedingt den Abspann sehen!

