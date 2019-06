vor 19 Min.

Im dunklen Sog des Dorflebens

R. Kaiser-Mühlecker erzählt Unheilvolles

Walter, der als Journalist die halbe Welt gesehen hat, lässt seine Karriere sausen und kehrt in das oberösterreichische Dorf zurück, in dem er aufgewachsen ist. Im Haus seiner Tante lebt er allein; er schreibt für die Lokalzeitung. Gegen die Langeweile trinkt er Bier, beginnt eine Affäre mit Ines und dreht Runden in einem Sportflugzeug. Für die Zeitung soll Walter über einen Todesfall im Haus des ums Überleben kämpfenden Schweinemästers Flor berichten, dessen Vater die Treppe heruntergestürzt ist. Unfall? Walter wirkt seltsam angezogen vom Leben Flors. Der Bauer ist von der Gemeinde enteignet worden, um Windräder zu erbauen. Walter schleicht sich als Hilfsarbeiter auf den Hof ein, schuftet mit Flor und dessen Frau Hemma im stinkenden Schweinestall, vergisst die Zeitung, gerät in einen Sog des dunklen Daseins, beginnt eine Affäre mit Hemma, driftet immer tiefer ab in die abgründige Seite der Dorfgesellschaft.

In seinem neuen Roman „Enteignung“ versteht es Reinhard Kaiser-Mühlecker, geboren 1982 und selbst in Oberösterreich aufgewachsen, von Umbrüchen auf dem Land zu erzählen und zugleich eine unheilvoll aufgeladene Atmosphäre zu erzeugen. Der Autor hält vieles in der Schwebe, er lässt Rätsel einsickern, löst sie aber nicht auf. Daraus und aus seinem fatalistischen Grundton bezieht der Roman, der letztlich von der Sehnsucht nach Liebe und Lebenssinn erzählt, seinen Reiz. (mls)

