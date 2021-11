Anna von der Goltz: „Es gab damals eine erfolgreiche Formel“

Die Historikerin Anna von der Goltz hat mit ihrem Buch „The Other 68ers“ den konservativen Part der Studentenbewegung beleuchtet. Sie erklärt, was die Union heute von früher lernen könnte.

Wie definieren Sie die 68er?

Anna von der Goltz: Das ist eigentlich ein total konstruiertes Label, weil es DIE 68er in dem Sinne ja nicht gibt und die sich ja auch nicht selber so verstanden haben in der Zeit. Das war eigentlich eine Idee, die erst mit der Zeit Form annahm und im Prinzip erst in den 80er Jahren ein feststehender Begriff wurde. Trotzdem habe ich natürlich in dem Buch damit gearbeitet. Die 68er, um die es in meinem Buch geht, waren studentische Aktivisten, die wirklich beteiligt waren an politischen Auseinandersetzungen an den Universitäten. Gemeinhin meint man damit hingegen oft all diejenigen, die sich irgendwie dem Zeitgeist zugehörig gefühlt haben und teilweise nur passiv verfolgt haben, was damals an den Universitäten und außerhalb der Universitäten politisch passiert ist.

Der Begriff 68er ist ja eher links konnotiert. Warum ist das so?

Von der Goltz: Weil die linke Studentenbewegung das Geschehen bestimmt hat und die Richtung vorgab. Das Ganze hat natürlich auch viel mit medialer Aufmerksamkeit zu tun. Die neuen Protestformen, die von Gruppen wie dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund entwickelt wurden, waren einfach sehr spektakulär und haben ja auch bewusst darauf abgezielt, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, zu schockieren und durch diesen Schock dann eine Reaktion auszulösen, die wieder eine eigene politische Dynamik entfaltete. Das war natürlich in der Zeit, in der das Fernsehen wirklich als Massenmedium aufkam und auch die Zeitungen noch mal auf eine andere Art und Weise über Bilder Meinungen und Bedeutungen transportiert haben. Ich denke, damals haben sich zwei Phänomene getroffen, die dann eine besondere Dynamik entfaltet haben.

In Ihrem Buch fokussieren Sie die „anderen 68er“, also die konservative, christdemokratische Studentenbewegung.

Von der Goltz: Es geht mir in dem Buch nicht darum zu sagen, die linken 68er, die sind eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und die andere Seite ist jetzt die, auf die man ausschließlich gucken sollte. Es geht eher darum zu sagen: Die anderen gab es auch und über die wussten wir bisher kaum etwas. Und sie spielten eine bedeutende Rolle, die beeinflussten das Geschehen mit. Die waren an Debatten beteiligt, reagierten allerdings oft. Die Linke gab den Ton an und dann gab es eine Reaktion darauf. Etliche von den christdemokratischen Akteuren hatten später großen politischen Einfluss und sind allein aus dem Grund schon nicht unwichtig. Mein Buch ist also eher ein Korrektiv als jetzt eine völlige Umschreibung der Geschichte der Studentenbewegung.

Sie schreiben von den gemeinsamen Anfängen beider Studentenbewegungen. Was unterscheidet und was verbindet sie konkret?

Von der Goltz: Die linken 68er stellten in der Zeit die Systemfrage. Sie stellten sowohl die liberale Demokratie als auch das kapitalistische Wirtschaftssystem grundsätzlich infrage und wollten eine andere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, sowohl in der Bundesrepublik als auch global. Sie wollten eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft. Das christdemokratische Lager hingegen, denke ich, teilte damals in Ansätzen die Analyse der Probleme. Es war ihnen klar, dass sich was ändern muss. Aber das System und die liberale Demokratie an sich war die politische Ordnung, die sie wollten. Die „Reform als Revolution in verträglicher Dosis“ war einer ihrer Slogans.

Was war für Sie der größte Aha-Effekt während Ihrer Recherche?

Von der Goltz: Als ich angefangen habe mit dem Thema, dachte ich, ich schreibe eine Geschichte von jungen Konservativen, die mit der erstarkten Linken konfrontiert werden und durch diese neue linke Hegemonie an den Universitäten ihre eigenen Positionen verhärten, eigentlich nur noch Abwehrkampf machen. Ich war dann sehr überrascht von den Gemeinsamkeiten. Dieser gemeinsame Aufbruch, die Überschneidungen, die zumindest ansatzweise ähnlichen Positionen und Protestformen. Den Konfrontationskurs gab es dann vor allem später, in den 70er Jahren. Mich hat auch überrascht, dass der Charakter der frühen Kohl-Ära sich zumindest teilweise über diese Figuren der anderen 68er verstehen lässt. Das hat sicher was mit diesen Biografien zu tun. Ohne das jetzt völlig auf einzelne Personen fokussieren zu wollen. Aber das spielt schon eine Rolle.

Anna von der Goltz Historikerin an der Georgetown University Washington D.C hat das Buch The Other 68ers geschrieben. Foto: von der Goltz

Manch einer der „anderen 68er“ wurde sehr einflussreich. Glauben Sie, diese christdemokratischen 68er hätten das ohne die Linke auf der anderen Seite auch so geschafft?

Von der Goltz: Nein, ich glaube, das wäre schon etwas anders gewesen. Natürlich ist vieles durch die lange Oppositionszeit in den 70er Jahren zu erklären, dass natürlich so ein programmatischer Wiederaufbau kam und die ganze Adenauer- und Nach-Adenauer-Zeit verarbeitet werden musste. Da waren dann eben Männer wie Kohl, Biedenkopf, Geißler und so, die sehr bewusst auf diese jüngeren Leute zurückgegriffen haben, sie quasi direkt von der Uni abgegriffen hatten und ihnen dann sehr schnell relativ viel Verantwortung gaben. Viele Konzepte, die in den späten 60er Jahren in den studentischen Debatten groß gemacht wurden, haben sich sehr schnell in CDU-Papieren, Kohl-Reden und Grundsatzprogrammen wiedergefunden. Dieses Gefühl, wir verlieren die jungen Eliten an die Linke, löste eine unheimliche Mobilisierung aus und eben auch ein Interesse an Theorie-Debatten.

Nun rütteln junge Christdemokraten wieder an den Stühlen der Alten, fordern Reformen. Kann die Union heute noch aus der Geschichte lernen?

Von der Goltz: Es wird wieder viel mehr die Systemfrage gestellt, es geht wieder um Ungleichheit, die globale Wirtschaftsordnung, und die Jugend protestiert in vielen Ländern gleichzeitig. Also auf der Ebene kommt da gesamtgesellschaftlich einiges wieder. Es ist natürlich nicht Aufgabe der Historikerin, Parteien zu beraten, aber der Blick in die Geschichte kann die Analyse schärfen. Ich denke schon, dass es sich für die Unionsparteien lohnen könnte zu schauen, was in der Vergangenheit, nach den Niederlagen 69 und 98, dazu geführt hat, dass die Partei wieder aus der Krise rauskam. In den 70er Jahren wurde im Prinzip dieser Neuaufbau erstmals ein bisschen verschlafen. Eigentlich kam der richtige Schock dann 72. Bis dahin dachte die Union im Prinzip, na ja, das ist doch jetzt ein Betriebsunfall und wir werden schon wieder drankommen. Und dann setzte der Reform-Prozess eigentlich erst mit dem wirklichen Wahlverlust und dem erstmaligen Verlust der Mehrheit 1972 ein. Da könnte man sich heute sicher fragen, ob nicht früher hätte realisiert werden können, dass ein Neuanfang vonnöten ist. Ein moderner Konservatismus, wie immer der aussehen mag, muss auch inhaltlich begründet sein. Mit einem alten Programm – oder gar keinem Programm – kommt man nicht unbedingt weiter. Ich denke, das sind schon Dinge, die heute noch Relevanz haben.

Sie haben die Machtzyklen genauer untersucht, also von Abwahl, Wiederwahl, Abwahl, Wiederwahl der Union. Was sollte sich die Union heute von der 68er-Bewegung mal genau anschauen? Gibt es da was?

Von der Goltz: Ja, diese Debattenfreudigkeit, diese Lust am politischen Argument. Nicht nur Positionen des Gegners abzuräumen und alle einzulullen, sondern wirklich in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen. Ich denke, das ist etwas, was die Aktivisten dieser Zeit ausgezeichnet hat. Dass man eben einerseits eine gewisse Liberalität, auch kulturell, bewusst aufgegriffen und zur Schau gestellt hat und den Wertewandel ernst nahm und wusste: Man muss die Partei so ausrichten, dass man die Frauen zum Beispiel einbindet, die eben nicht mehr nur zu Hause bleiben wollen. Und dass man sich gleichzeitig aber auch mit dem politischen Gegner sehr auseinandersetzt und auch rhetorisch in die Vollen geht. Es gab damals, das versuche ich in dem letzten Kapitel zu beschreiben, eine ganz erfolgreiche Formel: Einerseits so viel soziale Liberalität wie gebraucht wird, um mit der Zeit zu gehen, und gleichzeitig eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, ja auch ein gewisses Feindbild weiter zu pflegen, was man für die eigene Identitätsbildung gerade in christdemokratischen Parteien eigentlich immer gebraucht hat. Merkel hat die Partei in die Mitte manövriert, ohne einzelne Entscheidungen wirklich programmatisch und inhaltlich vorzubereiten. Von unten sozusagen. Sei es der Atomausstieg oder die Abschaffung der Wehrpflicht. Das waren alles Entscheidungen, die getroffen wurden, um Stimmungen aufzufangen und gesamtgesellschaftlich anschlussfähig zu bleiben – insofern waren sie wahrscheinlich taktisch irgendwie klug, aber ohne auf einem konzeptionellen Fundament zu stehen oder die Parteimitglieder wirklich mitzunehmen. Jetzt wird sicher auch eine Frage sein, wie lange haben die Christdemokraten für den Umbau? Und wenn es nur vier Jahre sind, so was braucht Zeit. Ich glaube, so eine komplette Neuaufstellung und Programmarbeit macht man nicht in einem Jahr, nach dem nächsten Parteitag, sondern man muss eben verschiedene Sachen probieren, viel lesen, Konzepte entwerfen und die Leute mitnehmen. Das ist ein Prozess, der jetzt erst in Gang kommt.