Er hat für Christo den Triumphbogen verpackt: Ein Gespräch mit Felix Dickenberger

Plus Der Triumphbogen in Paris ist verhüllt und wird von Tausenden bestaunt. Felix Dickenberger hat mit seinem Team die Verpackung realisiert – und spricht von weiteren Projekten des verstorbenen Christo.

Herr Dickenberger, Sie waren Projektmanager bei der Verhüllung des Arc de Triomphe. Wie kommt man zu einem Job bei Christo?