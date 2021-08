Filmstar Iris Berben: "Für uns Frauen gibt es kein Enddatum mehr"

Rollen für ältere Schauspielerinnen sind dünn gesät. Das bessert sich, sagt die 70-jährige Iris Berben. Sie schaut, worauf sie Lust hat – und bleibt ihrem Lebensmotto treu: "Ich will es spüren"

Vor einigen Wochen waren Sie als L'Oréal-Botschafterin in Cannes unterwegs. Hatten Sie eigentlich je Bedenken, sich für so ein Event aus Ihrem sicheren Umfeld herauszuwagen?

Iris Berben: Nein. Ich habe im letzten Jahr drei große Produktionen gemacht – unter anderem in Schweden, Griechenland und auf Lanzarote. Ich halte mich an die Vorschriften, ich hoffe immer, dass sich auch mein Gegenüber an die Vorschriften hält. Das ist eben Neuland, auf dem wir improvisieren müssen, und es überwiegt die Freude, dass solche Veranstaltungen möglich sind. Diese Freude habe ich auch mit meinen L'Oréal-Kolleginnen Helen Mirren und Andie McDowell, die ich in Cannes wieder getroffen habe, geteilt.

Iris Berben: "Wir müssen lernen, mit Dingen neu umzugehen"

Das heißt, eigentlich herrscht in Ihrem Kreis wieder eitel Freude und Sonnenschein?

Berben: So kann man das nicht ausdrücken. Als wir uns getroffen haben, hatten wir uns einiges zu erzählen, weil wir vorher wie unter einer Glocke gelebt haben. Und uns war klar: Auch wenn wir privilegiert sind, so ist es schmerzhaft in der Seele. Uns geht es nicht darum, welche Privilegien jetzt nicht möglich sind oder waren, sondern dass weltweit so viele Schwierigkeiten aufgetreten sind, dass so viele Menschen um ihre Existenz und ihr Leben kämpfen. Dieses Bewusstsein hat auch unser Wiedersehen geprägt. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Wir sind noch in der Zeit drin. Wir müssen lernen, mit Dingen neu umzugehen.

Sie hatten für diesen neuen Umgang mit den Dingen ein Zeichen gesetzt. Auf Ihrem Kleid der Designerin Nobi Talai, das Sie bei der Eröffnung trugen, stand in großen Lettern „Plus Forts Ensemble“ – also „Zusammen sind wir stärker“.

Lesen Sie dazu auch

Berben: Diese Message habe ich mir lange überlegt. Aber wir leben immer noch inmitten von Unruhe und Ungewissheit, und ich wollte dieses kleine Statement in die Welt setzen, dass wir es nur gemeinsam schaffen – in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Bekämpfung der Pandemie, in der Gesamtheit der Veränderung, in der sich unsere Welt befindet. Die Pandemie hat das nur verstärkt sichtbar gemacht.

Kann so eine Botschaft in Zeiten des Medien-Overkills auf fruchtbaren Boden fallen?

Berben: Ich bin nicht naiv. Wir leben in einer Welt, die um Aufmerksamkeit für alles buhlt. Aber ich wollte einfach den Menschen die Botschaft vermitteln, dass diese Themen alle beschäftigen, eben auch die Leute, die über den roten Teppich laufen. Wir können die Welt zwar so nicht verändern, aber eben Zeichen setzen. Und dass das gelungen ist, habe ich daran gemerkt, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben.

Hat denn die Pandemie in Ihrer Branche das Solidaritätsgefühl gestärkt?

Berben: Ich denke schon. Aber der Großteil derjenigen, die arbeiten konnten, muss sich den Kolleginnen und Kollegen stellen, die dieses Glück nicht hatten – auch schon vor der Pandemie nicht, weil sie noch nicht so präsent waren. Die mussten ihren Lebensunterhalt durch einen Job möglich machen, der in dieser Zeit weggefallen ist. Es gibt noch viel zu tun, um allem gerecht zu werden, das ist eine große politische und gesellschaftliche Aufgabe.

Schauspielerin Iris Berben meint: "Kultur ist nicht das Sahnehäubchen auf unserem Lebensalltag"

Die Politik hat ja die Kunst und Kultur in diesen Monaten eher stiefmütterlich behandelt.

Berben: Und deshalb haben wir uns auch immer wieder an die Politik gewandt und gesagt, wir brauchen Unterstützung. Kultur ist nicht das Sahnehäubchen auf einem Lebensalltag. Sie verbindet die Menschen, ob es die Musik, die bildende Kunst, Kino oder die Literatur ist.

Sie scheinen sich indes von der nationalen Branche etwas wegzuwenden, haben letztes Jahr unter anderem mit dem Cannes-Gewinner von 2017, Ruben Östlund, gedreht. Ist das eine neue Strategie?

Berben: Ich war und bin jemand, der keine Pläne macht. Ich habe immer die Sachen auf mich zukommen lassen. Ich habe nie gesagt: „Ich muss durch diese und jene Tür gehen.“ Zwar bin ich nicht planlos, aber ich lege eben keine Schritte fest, an die ich mich halten muss. Ich wollte möglichst nahe bei mir selbst bleiben, denn dadurch verändert man sich automatisch. Ich gucke einfach, worauf ich als Nächstes Lust habe, und damit bin ich gut gefahren, denn ich habe immer schöne Angebote bekommen. Auch für die nächsten zwei Jahre habe ich wunderbare Projekte vorliegen. Das ist ja mit 70 nicht selbstverständlich. Aber ich muss mir nur meine L’Oréal-Kolleginnen wie Helen, Andie oder Jane Fonda, die ich in Los Angeles getroffen habe, anschauen – für uns gibt es kein Enddatum mehr. Es sei denn, du steckst es dir selbst.

Was ja auch daran liegt, dass sich die Wahrnehmung von Alter in unserer modernen Gesellschaft verschoben hat.

Berben: In der Tat. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo eine Frau ab 40 in der Filmbranche nicht mehr vorne dabei sein konnte. Denn die Geschichten wurden verjüngt. Heute ist das nicht mehr in dem Maß der Fall, sodass du dich selbst nicht mehr verjüngen musst. In unserem Beruf ist das zwar noch nicht die Norm, aber wir sind auf einem guten Weg, der eingefordert wird. Das hat natürlich auch mit der Entwicklung unserer Gesellschaft zu tun. Früher haben sich Frauen mit 60 oder 70 Jahren von selbst zurückgezogen, sie sind gewissermaßen in ihrem eigenen Beige versunken. Das hat sich verändert, ob in Politik, Mode oder Kunst. Du wirst anders wahrgenommen. Doch wir müssen das noch zu einer Selbstverständlichkeit machen. Daran müssen wir weiter arbeiten. Aber wir Frauen haben nun ein anderes Selbstbewusstsein – die Devise heißt „Women’s Empowerment“. Deshalb fühle ich mich bei einer Marke, die das unterstützt, gut aufgehoben.

Haben Sie in gewissem Sinne das Gefühl, dass Ihr Leben erst so richtig anfängt?

Berben: Nein. Denn seit ich denken kann, hat es angefangen. Mein Motto war: Ich will das Leben haben, ich will es spüren, fühlen und mitmachen, so intensiv wie ich nur kann. Und mein Beruf, in dem ich in so viele unterschiedliche Leben eintrete, schenkt mir das verstärkt.

Der chronologische Anfang Ihres Lebens war indes nicht ganz so einfach. Sie flogen immerhin dreimal von der Schule …

Iris Berben: "Ich musste unterscheiden: Wo will ich mitlaufen und wogegen will ich mich wehren"

Berben: Das war für mich schon ein Schock, und mit dem muss man umgehen, auch mit dem Schock, den du deinen Eltern zufügst. Aber diese Erfahrung hat mich auf gute Weise begleitet. Ich bin und bleibe ein bisschen sperrig, ich suche auch nach anderen Möglichkeiten. Dinge zu hinterfragen und nachzuhaken. Das kommt sicher davon, dass man mir in den Internaten zu verstehen gegeben hat, dass ich in keine Gemeinschaft passe. Wobei ich sehr teamfähig bin. Aber ich musste lernen zu unterscheiden: Wo will ich mitlaufen und wogegen will ich mich wehren?

Was können eigentlich junge Generationen von Ihnen lernen?

Berben: Nicht so viel. Ich bin kein gutes Beispiel für junge Leute. Denn ich habe gar nichts ausgelassen. Da muss ich vorsichtig sein. Ich würde jungen Menschen sagen: Macht euch nicht abhängig von den Forderungen anderer. Fordert euch selbst. Erkennt euch erst mal selbst: Wer bin ich, wer möchte ich gerne sein, wie möchte ich gesehen werden? Dafür ist es auch nötig, seine eigene Individualität zu erkennen und sie zu leben. Man sollte nicht stromlinienförmig das bedienen, was erwartet wird. Und noch etwas Wichtiges: Man muss seine eigene Formel von Glück erkennen. Dafür braucht man die nötigen Sensoren. Und die setzen voraus, dass man sich selbst findet. Das alles ist schon eine Menge Arbeit.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.