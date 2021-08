Georg Klein: Darum spielt sein neuer Roman wieder in Augsburg

Nach "Roman unserer Kindheit" kehrt Georg Klein mit dem neuen Buch „Bruder aller Bilder“ wieder zu den Wurzeln nach Augsburg zurück. Die Hintergründe sind berührend

Herr Klein, Sie leben seit einigen Jahren in Ostfriesland, sind ein Schriftsteller mit viel Sinn fürs Fantastische: Man kann sich vorstellen, dass Sie am Schreibtisch am Rand der Welt ganz gut durch die vergangenen eineinhalb Jahre des gesellschaftlichen Lebens im Ausnahmezustand gekommen sind. Oder sind das nur Klischees?

Georg Klein: Anfang August bin ich zum zweiten Mal geimpft worden –im Drive-in-Verfahren auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Ich musste hierzu nicht einmal das Auto verlassen. Die Pandemie machte mir bislang vor allem das eine oder andere Privileg deutlich. Vor allem: Ich darf auf dem Land leben und kann zu Hause arbeiten.

In Ihren Büchern ging es schon weit in die Zukunft und bis zum Mars. Jetzt mit dem neuen, „Bruder aller Bilder“, kehren Sie nach dem prämierten „Roman unserer Kindheit“ wieder zu Ihren Wurzeln nach Augsburg zurück – ohne die Stadt zu nennen zwar, aber mit Rosenaustadion und Siebentischwald und Puppenkiste… Waren war diesmal der Antrieb?

Klein: Vor etwa zehn Jahren bin ich mit meinem mittlerweile verstorbenen jüngeren Bruder zuerst an die neue Arena des FCA und von dort an das stillgelegte Rosenau-Stadion geradelt. Während wir nebeneinander in die Pedale traten, versuchten wir zu synchronisieren, was uns unser jeweiliges Erinnern für diese Wegstrecke an Bildern und Gefühlen zuspielte. Es war viel, eigentlich mehr, als ein Roman fassen konnte. Diese Fülle hatte etwas Trauriges, denn die einst beteiligten Menschen und ihr damaliges Tun standen nicht selten schon im Schlagschatten des kommenden Vergessenwerdens. Diese Trauer zwischen einer fiktiven Arena und einem fiktiven Stadion in etwas Tröstliches zu verwandeln, schien mir eine schöne, aber nicht einfache Aufgabe. Im Roman wird den drei Helden unter anderem von Tieren und Pflanzen bei dieser Weltwerdung geholfen.

"Bruder aller Bilder" spielt in Augsburg und auch "die Allgemeine" eine Rolle

Und für hier noch bizarrer: Im Buch spielt die „Allgemeine“ als Zeitung vor Ort eine wichtige Rolle. Moni, die mit ihrem Autorenkürzel meist „MoGo“ genannt wird, und der Reporter-Haudegen Schmuck sind zwei Hauptfiguren, der Rahmen ist eine mehrtägige gemeinsame Recherche… Was hat sie daran interessiert? Eine gewisse Lust am satirischen Blick auf das regionaljournalistische und das redaktionelle Treiben scheint da jedenfalls durch…

Klein: Mein Onkel Karl, jüngerer Bruder meiner Mutter, hat, als ich ein kleiner Junge war, Spielberichte für das Vereinsblatt des BCA, des Vorgängervereins des heutigen FCA, geschrieben. Ich kann mich erinnern, wie er nach einem besonders spektakulären sonntäglichen Match bei uns vorbeikam und seufzend beteuerte, ein derart großartiges Spiel lasse sich unmöglich in Worten zusammenfassen. Mein Vater forderte ihn auf, uns doch erst einmal einfach zu erzählen, was da alles auf dem grünen Rasen geschehen sei. Und dann holte er Block und Kugelschreiber aus der Küchentischschublade, und die beiden Männer, die ihre Familien während der Woche als Elektriker und Maurer ernährten, machten sich gemeinsam an die Arbeit. „Unglaublich, Helmut!“, meinte mein Onkel zuletzt. „Das klingt, als wärst auch du dabei gewesen!“ Meine Bewunderung für diese beiden wackeren Texter ist bis heute ungebrochen: Beherzt stellten sie ihre Vision des Geschehenen neben die flüchtige Realität der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung. So kommen auch die Kolumnen zustande, die der Sportreporter Addi Schmuck im Roman für seine „Allgemeine“ schreibt.

Das Cover des neuen Romans von Georg Klein "Bruder aller Bilder". Foto: Rowohlt

Wie eigentlich immer ist es ziemlich schwer, über einen genauen Inhalt Ihres Romans zu sprechen. Denn vom Titel bis hin zu dem, um was es eigentlich in dieser Recherche geht und was letztlich wirklich passiert… – nach fast ungewöhnlich leichtfüßigem Auftakt entwickelt sich immer mehr eine Geschichte der vielen Ebenen, zwischenzeitlich mit Suspense-artiger Spannung, dann wieder mit Stimmen und Bildern über Tod und Zeiten hinweg. Warum diese Verrätselung? Soll, wer Georg Klein liest, nie genau wissen, was er da eigentlich in Händen hält, alles für möglich halten und sich herausgefordert fühlen?

Klein: Im Idealfall überlebt ein Roman seine erste Lektüre und verlockt zu einer zweiten. Ein solches Überleben ist alles andere als selbstverständlich. Die Mehrzahl der Bücher, die wir erwerben oder geschenkt bekommen, werden, selbst wenn sie uns gefallen haben, kein weiteres Mal aufgeschlagen. Während der Niederschrift bin ich zwangsläufig an jedem Arbeitsvormittag ein Wiederleser. Wenn der Roman sich dabei etwas von mir wünschen dürfte, würde er mir womöglich zuflüstern: „Mach mich so, dass ich vielleicht noch einmal – ein zweites Mal! – von vorne gelesen werde!“ Ich versuche ihm diesen Gefallen zu tun. Das eine oder andere Geheimnis kann hierbei gute Dienste leisten.

Bei aller äußeren Verrätselung bleiben Sie – geradezu als Gegenbewegung – im Inneren Ihres Erzählens aber immer besonders eines: konkret sinnlich. Wie die Sprache hier fast schon synästhetisch Bilder schafft, die Wahrnehmungen der Welt selbst erfahrbar wird: Ist dieses Beleben durch Sprache die Freude Ihres Schreibens?

Klein: Die entscheidende Belebung vollzieht sich in der Fantasie des Lesenden. Mein vorgängiges Tun, die Niederschrift und die Arbeit an den Sätzen, kann hierzu schon eine Menge beitragen. Aber eine Garantie dafür, dass eine Szene im Vollzug der Lektüre, also in der fließenden Imagination, scheinbar sinnlich aufflammt, gibt es nicht. Auf beiden Seiten, beim Schreiben wie beim Lesen, braucht es Mut zum Risiko, aber auch Demut und Zähigkeit, ja sogar Glück, die Gunst des Augenblicks …

Für einen Sprachkünstler wie Sie: Wie wirken da all die Debatten, die gerade in der Gesellschaft geführt werden und bei denen der Gebrauch von Wörtern nach einer neuen Korrektheit gefordert wird, ohne die ästhetischen Veränderungen zu berücksichtigen? Oder ist das für den Künstler nicht von Belang und darf es nicht sein?

Klein: Einzelne Wörter zu tabuisieren oder bestimmte Schreibungen für absolut verbindlich zu erklären, liegt mir fern. Wer meint, unsere Sprache maßregeln zu müssen, darf dies selbstverständlich in seinen eigenen Texten und im eigenen täglichen Sprechen versuchen. Ich gucke und höre mir gerne an, wie das jeweilige Ergebnis aussieht, und übe mich in kritischer Toleranz. Kritik und Toleranz, beides müssten wir im Zweifelsfall aufbringen können. Vielleicht ist ab und an sogar Humor möglich!

Georg Klein zu Smartphone: Keine Ermächtigung, sondern Ohnmacht

„Der Auskenner“, der ja quasi als Dritter im Zentrum Ihres neuen Buches steht, wirkt, noch mehr als der Reporter Schmuck schon, wie ein Mann der alten, analogen Zeit, beheimatet und kundig in der konkreten Mit- und Umwelt. Und er wirkt sehr interessant und sympathisch – das Surren der neuen Medien dagegen eher befremdlich, bizarr. Klingt da auch eine Skepsis des Autors durch?

Klein: Alle, deren Geburtstag mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, haben einen enormen technologischen Wandel miterlebt. Der Siegeszug der digitalen Gerätschaften wird nicht selten mit dem, was wir unter „Fortschritt“ verstehen, gleichgesetzt. Wenn ich früher auf dem Weg zu einer auswärtigen Lesung am jeweiligen Bahnhof eintraf, genügte es, die Adresse des meist bahnhofsnahen Hotels parat zu haben. Spätestens der zweite, allenfalls der dritte Einheimische, bei dem ich mich nach der fraglichen Straße erkundigte, war in der Lage, mir den Weg zu erklären. Heute wird sogleich das Smartphone gezückt, um dann – nicht selten recht umständlich und langwierig – herauszufinden, dass ich nach einmal Rechts-Abbiegen schon am Ziel angelangt bin. Technologien, die uns Ermächtigung versprechen, führen nicht selten in neue Formen von Abhängigkeit oder Ohnmacht.

Werden Sie mit dem Roman auch wieder zum Ort des Geschehens, nach Augsburg kommen?

Klein: Mittlerweile hat mein Verlag trotz Corona eine Reihe von Lesungsterminen vereinbaren können. Wenn ein Augsburger Veranstalter Lust bekommt, mich mit dem neuen Roman einzuladen, würde ich mich, mit Maske vor Mund und Nase, sehr gern auf den Weg in die alte Heimat machen. Vorlesen möchte ich dann aber lieber „unmaskiert“. \u0009Interview: \u0009Wolfgang Schütz

Das Buch Georg Klein: Bruder aller Bilder Rowohlt, 272 Seiten, 22 Euro (erscheint am 17.8.)

Der Autor Georg Klein, 68, wuchs in Augsburg auf und hat das im „Roman unserer Kindheit“ verarbeitet, für den er 2010 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Außerdem gewann er unter anderem Grimm- und Bachmannpreis, in seinen Werken kreuzt er quer durch die Genres. Klein lebt mit im ostfriesischen Bunde.