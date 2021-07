Mads Mikkelsen: "Alkohol öffnet einen verborgenen Raum"

Im Oscar-prämierten Film „Der Rausch“ spielt Mads Mikkelsen einen Mann, der nie mehr nüchtern sein will. Für den Dreh hat er getestet, wie Alkohol die Stimme verändert.

Herr Mikkelsen, eben kam Ihr neuer Film „Chaos Walking“ ins Kino, bald folgt der Oscar-prämierte „Der Rausch“. Deshalb waren Sie in den letzten Monaten nicht nur für Dreharbeiten im Einsatz, sondern auch bei Preisverleihungen. Genießen oder hassen Sie solche Kampagnen?

Mads Mikkelsen: Ich sehe das sehr pragmatisch. Das ist nur Promotion für den Film, und ich möchte natürlich, dass den so viele Menschen wie möglich sehen. Wenn du einen Preis gewinnst, ist das großartig. Und wenn nicht, dann verschwendest du keinen Gedanken mehr daran.

Streng genommen ist es in der heutigen Zeit ungewöhnlich, dass „Der Rausch“ solche Anerkennung findet. Immerhin sind die Hauptfiguren vier weiße Männer mittleren Alters – von ethnischer oder Gender-Gleichberechtigung keine Spur.

Mikkelsen: Tja, offenbar ist es problematisch geworden, vier weiße Männer in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe das nie als Risiko betrachtet, aber das scheint sich geändert zu haben. Nur was soll ich machen? Meine Hautfarbe kann ich nicht ändern. Ich finde es auch absurd, dass wir darüber diskutieren. Offenbar ist das der Zeitgeist. Aus meiner Sicht ist das ein Film über vier Freunde, das könnten sogar Frauen sein. Weil aber Regisseur Thomas Vinterberg ein Mann ist, kennt er sich mit diesem Blickwinkel besser aus.

Wobei das Thema des Films nicht gerade politisch korrekt ist. Die Charaktere wollen austesten, wie es ist, mit einem konstanten Alkoholpegel im Blut zu leben.

Mikkelsen: Nur dass sich das tiefere Thema des Films um etwas anderes dreht und zwar, wie du das Leben wieder erfüllter leben kannst – in der Gegenwart, ohne in die Zukunft oder Vergangenheit zu schauen.

Nichtsdestoweniger geht es, wie der Titel des Films sagt, um die Wirkung des Rausches. Wie haben Sie die studiert?

Mikkelsen: Viele Jahre lang. Für den Film haben wir eine Flasche Wodka geleert und ausgetestet, wie wir uns bewegen und wie wir sprechen, wenn wir beispielsweise 0,5 Promille oder wenn wir 0,8 Promille haben. Beim Dreh selbst kam aber kein Alkohol zum Einsatz. Denn dann fangen alle an zu trinken, um am Schluss schläfst du nur ein.

Brauchen wir Alkohol?

Mikkelsen: Eigentlich sollte uns das Leben die Gefühle verschaffen, für die wir Alkohol zu uns nehmen. Das ist ja verrückt genug. Trotzdem gibt es Alkohol seit Tausenden von Jahren, ob man damit entspannen oder den Mut für eine Schlacht gewinnen möchte oder ob man sich dadurch den Göttern näher fühlt. Er öffnet etwas in einem, was sonst verborgen liegt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit Bier schlechter Dart spiele. Im Gegenteil, ich werde besser, weil ich dann voll und ganz im Spiel aufgehe. Wer lernt seinen Partner schon in einem Museum kennen? Bei den meisten Beziehungen ist Alkohol involviert. Natürlich hat das alles seine Kehrseite: Wann ist es zu viel Alkohol? Wie viel braucht man? – Der Film beschäftigt sich mit den negativen Aspekten, aber nicht so eingehend. Das haben andere Filme zur Genüge getan.

Sie aber brauchen den Alkohol wohl nicht, um aus einer Sackgasse Ihres Lebens zu entkommen wie die Charaktere von „Der Rausch“?

Mikkelsen: Nein, schon allein deshalb nicht, weil ich einen Job habe, der mich beruflich vor einem Gefühl der Stagnation bewahrt. Privat gesehen habe ich mich schon mal gefragt: Ist es das, was ich wirklich will? Aber ich habe eine gute Intuition. Deshalb spüre ich, wenn etwas nicht funktioniert. So suche ich nach Lösungen, um wieder umzusteuern. Meine Figur hat die Tuchfühlung mit ihrem Leben verloren, aber bei mir ist das anders.

„Chaos Walking“ thematisiert – mit den Mitteln der Science-Fiction – das ungleiche Verhältnis der Geschlechter. Sind sie noch mit dem traditionellen Rollenbild aufgewachsen?

Mikkelsen: Nicht nur ich, sondern die gesamte menschliche Spezies in den letzten Jahrtausenden. Anderseits bin ich auch in einer Welt groß geworden, in der es komplette Gleichberechtigung gab. Und zwar in dem Sinn, dass jeder alles machen und erreichen kann, unabhängig vom Geschlecht. Ich habe mit vielen Regisseurinnen und Produzentinnen gearbeitet. In Dänemark hatten wir in den letzten zehn Jahre zwei Ministerpräsidentinnen. Es gibt aber zweifelsohne Jobs, zu denen Frauen tendieren, und Berufe, die eher von Männern gewählt werden. Wenn man verallgemeinern will, könnte man sagen, dass sich Männer stärker für Dinge interessieren, also werden mehr von ihnen Ingenieure. Frauen dagegen sind mehr an Menschen interessiert. Infolge dessen gibt es unter ihnen einen höheren Anteil an Ärztinnen oder Therapeutinnen. Doch jeder Person steht es frei, ihren Wunschberuf zu wählen – jedenfalls aus meiner Sicht.

Sie wissen, dass diese Schlussfolgerungen sensible Themen berühren.

Mikkelsen: Wie schon gesagt, das sind Verallgemeinerungen. Aber ich weiß, momentan ist alles sensibel, um nicht zu sagen hypersensibel. Es gibt viele Prozesse die funktionieren, doch einzelne Probleme werden unnötig aufgeblasen. Man sollte sich fragen: „Was blockiert euch? Ist das eine Frage des Systems? Wie können wir das lösen?“ Aber viele Leute suchen nicht nach Lösungen, es geht einfach nur um Protest an sich.

Wenn Sie das so sagen, klingen Sie trotzdem wie jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Gibt es denn etwas, was Sie im gestandenen Alter von 55 nicht kalt lässt?

Mikkelsen: Ja, und zwar, dass mein Alter inzwischen mehr ist als nur eine Zahl. Was bedeutet es schon, wenn du 30 bist? Aber wenn du die 50 überschreitest, hat das einen anderen Stellenwert. Dann hast du mindestens die Hälfte deines Lebens hinter dir, und zwar bei optimistischer Betrachtung. Die Menschen in deinem Umfeld beginnen zu sterben. Wenn du das Leben liebst, ist das deprimierend. Auch im Vergleich zu den ganzen Kids, die gerade die Schule beendet haben und sich wie unsterblich fühlen. Es wäre schon angenehm, wenn wir 2000 Jahre werden könnten. Aber so bleibt uns nichts anderes, als das Beste aus dem heutigen Tag zu machen.

Zur Person

Mads Mikkelsen, 55, gehört zu den bekanntesten dänischen Schauspielern. Seit Anfang der 2000er Jahre ist er immer wieder auch in großen Hollywood-Produktionen zu sehen. Zuletzt im Science-Fiction-Film „Chaos Walking“, der noch in Kinos läuft. Am 22. Juli startet der dänische Oscar-Gewinner „Der Rausch“, in dem Mikkelsen als Schauspieler sein Können zeigt.