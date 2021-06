Interview

Theatermann Christian Stückl: „Die Kirche wird völlig bedeutungslos“

Über den Zustand des Katholizismus in Deutschland kann Theatermacher Christian Stückl ziemlich zornig werden.

Von Alois Knoller

Wie lange geht das mit der katholischen Kirche noch gut, wenn immer neue Missbrauchsfälle bekannt werden, wenn sich Bischöfe um die Verantwortung drücken und die Leute zu tausenden austreten?

