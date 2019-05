vor 4 Min.

J.K. Rowling kündigt vier neue Harry-Potter-Bücher an

Die Autorin der beliebten Buchreihe veröffentlicht weitere Einblicke in die Welt um Hogwarts. Es sollen Sachbücher über die Fächer an der Zaubererschule sein.

Von Maria Heinrich und Nadine Ellinger

Vier neue Bücher rund um die Welt von Harry Potter will Pottermore, die Webseite und Verkaufsplattform der Erfolgsautorin Joanne K. Rowling, in diesem Jahr veröffentlichen. Das kündigte das Portal auf seiner britischen Internetseite an: "Bereitet euch darauf vor, noch tiefer in die prächtige Geschichte der Magie einzutauchen", heißt es dort.

Eine Fortsetzung der Geschichte um Harry, Hermine und Ron wird es aber nicht geben. Die vier Werke, die als Serie erscheinen sollen, werden alle Unterrichtsfächer der Hogwartsschule zum Thema haben: Wahrsagen und Astronomie, Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zaubertränke und Kräuterkunde sowie Pflege magischer Geschöpfe.

J.K. Rowling: Neues aus der Welt von Harry Potter?

Die kurzen Sachbücher sind eine Adaption des Hörbuchs "Harry Potter: A History of Magic", das auf der gleichnamigen Ausstellung der British Library basiert. Dort wurden von Oktober 2017 bis Februar 2018 historische Manuskripte, Bücher und Gegenstände ausgestellt, die Auskunft über Brauchtümer und Überlieferungen zum Thema Magie geben. Außerdem waren Entwürfe von J.K. Rowling und Zeichnungen von Illustrator Jim Kay zu sehen.

All das soll laut Pottermore in "mundgerechten Stücken" in den neuen Büchern zu finden sein. "Sie werden dich auf eine Zeitreise schicken, in der du die Kultur und Magie kennenlernen wirst, die den Kern aller Harry-Potter-Geschichten ausmachen", heißt es weiter auf Pottermore. Damit beschäftigen sich die Sachbücher mehr mit der Geschichte der Magie in der "echten" Welt - der Welt der Muggel - als der von Harry Potter und Co.

Am 27. Juni gibt es vier neue Harry-Potter-Bücher

Die vier Bände sollen als E-Books erscheinen und folgende Namen tragen:

Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy

Harry Potter: A Journey Through Charms and the Defense Against the Dark Arts

Harry Potter: A Joruney Through Potions and Herbology

Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures

Die ersten zwei Bücher, "Charms and the Defense Against the Dark Arts" und "Potions and Herbology", werden bereits am 27. Juni auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Französisch veröffentlicht. Die anderen beiden sollen laut Pottermore kurz darauf erscheinen.

