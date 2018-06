vor 49 Min.

Jay-Z und Beyoncé drehen Video im Louvre Kultur

Da kann Mona Lisa nur lächeln. Die Star-Rapper Beyoncé und Jay-Z haben sich den ehrwürdigen Louvre als Location für ihr neues Video ausgesucht.

Ohne Vorankündigung haben Jay-Z (48) und Beyoncé (36) als Duo unter dem Namen "The Carters" ein gemeinsames Album im Internet veröffentlicht. Das Ehepaar vertreibt sein neuestes Werk "Everything is Love" seit Samstag über den Musik-Streamingdienst Tidal, zu dessen Mitbesitzern Jay-Z gehört.

Das Album umfasst neun Songs und ein Video zum Track "Apeshit", das im Pariser Louvre gedreht wurde. Auf YouTube wurde der Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen. (dpa)

"Everything is Love" auf Tidal.com

"Apeshit"-Video auf YouTube

