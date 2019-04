11:27 Uhr

Jennifer Lopez in "Marry Me"-Romanze

Sie ist wieder gut im Geschäft. Jennifer Lopez plant mehrere Filme, darunter auch eine schräge Romanze.

Jennifer Lopez (49, "The Boy Next Door") und Owen Wilson (50, "Wer ist Daddy?") wollen für die geplante Liebeskomödie "Marry Me" vor die Kamera treten. Lopez ist bereits fest an Bord, Wilson steht kurz vor dem Vertragsabschluss, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Montag berichteten.

Die Story dreht sich um eine Superstar-Sängerin (Lopez), die kurz vor ihrer geplanten Hochzeit auf der Bühne der "Madison Square Garden"-Konzerthalle herausfindet, dass ihr Verlobter, ein Rock-Star, fremdgegangen ist. Kurzerhand wählt sie einen Zuschauer in der Menge (Wilson) als Ersatz-Ehemann aus.

Die amerikanische Regisseurin Kat Coiro ("Life Happens") will möglicherweise im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen. Lopez und Wilson standen bereits 1997 für das Action-Abenteuer "Anaconda" gemeinsam vor der Kamera. Lopez ist bei "Marry Me" auch als Produzentin dabei. Ab September ist der Latina-Star in dem Film "Hustlers" in der Rolle einer Ex-Stripperin auf der Leinwand zu sehen. (dpa)

