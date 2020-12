06:00 Uhr

Jetzt bewerben: Wir senden ein digitales Adventskonzert

Konzertbesuche sind heuer vor Weihnachten nicht möglich - doch wir möchten Künstler und Publikum aus dem Raum Augsburg für ein digitales Konzert zusammenbringen.

In diesem Advent ist alles anders – es gibt keine Christkindlesmärkte, keine Weihnachtsfeiern, keine Konzerte. Doch eine Vorweihnachtszeit ohne Musik ist für uns undenkbar. Deswegen senden wir am vierten Adventssonntag ein digitales Konzert mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region bei a.tv vor Ort und auf den digitalen Kanälen der Augsburger Allgemeinen. Wir möchten unsere große Reichweite mit denjenigen teilen, die schon seit Monaten kaum auftreten können und in diesem Jahr ganz besonders zu kämpfen haben: Den vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, die es auch in unserer Region gibt. Gleichzeitig möchten wir unseren Lesern und Zuschauern die Möglichkeit geben, auch in diesem Jahr ein Adventskonzert mit Künstlern aus der Region zu genießen.

Mit unserem Aufruf richten wir uns an Künstlerinnen und Künstler aus dem Großraum Augsburg. Die Musikrichtung spielt keine Rolle, wir freuen uns über eine bunte Mischung. Ein weihnachtlicher Bezug wäre schön, ist aber kein Muss. Solobeiträge, kleine Ensembles oder Bands - vieles ist denkbar. Wir bitten um Verständnis, dass wir in der aktuellen Situation Berufsmusikern ohne Festanstellung den Vortritt geben möchten.

So können Sie beim digitalen Adventskonzert von a.tv und Augsburger Allgemeine dabei sein

Sie möchten Teil unseres digitalen Adventskonzerts sein und am vierten Advent vor mehreren tausend Zuschauern spielen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Senden Sie uns bis Samstag, 12. Dezember, folgende Elemente an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Adventskonzert“:

Den musikalischen Beitrag (bis zu fünf Minuten) in sendefähiger Bild- und Tonqualität und kurzer Anmoderation (30 Sekunden) per Wetransfer oder Dropbox-Link

Informationen zu Titel und Komponist und ggf. Arrangeur des Beitrags, bei Eigenkompositionen zudem ein paar erläuternde Worte

Ein aktuelles Foto mit entsprechendem Fotografennachweis

Referenzen zur künstlerischen Tätigkeit (Internetseite, Presseberichte o.ä.)

Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen

Eine Jury fachkundigen Redakteurinnen und Redakteuren wählt aus, welche Beiträge gesendet werden. Berücksichtigt werden nur vollständig eingereichte Beiträge in sendefähiger Bild- und Tonqualität. Ein rechtlicher Anspruch auf die Ausstrahlung des eingesandten Beitrags besteht nicht. Mit der Einsendung des Beitrags werden der Mediengruppe Pressedruck die Senderechte erteilt. Die Abführung eventuell anfallender Lizenzgebühren übernimmt die Mediengruppe Pressedruck. Alle auftretenden Musikerinnen und Musiker erhalten eine Aufwandsentschädigung. Bei Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail unter online-redaktion@augsburger-allgemeine.de oder telefonisch unter 0821/777-3101 (von 8 bis 16 Uhr). (ida)

