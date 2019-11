vor 57 Min.

Jetzt will Andreas Gabalier "deutsche Eventgeschichte schreiben"

Gewohnt selbstbewusst verkündet Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, dass er deutsche Eventgeschichte schreiben will. Er plant ein Fanfest an der Messe München.

Von Wolfgang Schütz

Die Ankündigung war – wie könnte es bei Mountain-Man auch anders sein - megamächtig: Andreas Gabalier lud am Montagvormittag zur Pressekonferenz an die Münchner Messe, um etwas zu verkünden, mit dem er "deutsche Eventgeschichte schreiben" will. Damit war eigentlich schon klar: Nix wird's also wohl mit der Sause-Pause 2020, die man doch vermuten durfte, als der Volks-Rock'n'Roller ankündigte, im kommenden Jahr nicht mehr das Münchner Olympiastadion zu bespielen, wie die vier Jahre zuvor. Wenn er die dort zuverlässig ausverkauften Arena so fortgesetzt hätte, würde er ja auch schon bald die hiesigen Stadion-Rekordhalter übertreffen, sagte er damals schmunzelnd – womit er sich einfach mit den Rolling Stones verglich…

Andreas Gabalier veranstaltet 2020 ein Fan-Festival in München

Nun stattdessen also gibt's: Ein persönliches Gabalier-Fan-Festival! Am 15. August auf der Messe München. Mit "Vergnügungspark, Kinderunterhaltung, Catering bis zum großen Konzert – der großen Show 2020, als Kickoff in das neue Jahrzehnt", so verkündete der 34-jährige Steirerbua. Alles Hulapalu also! Ein Fan-Fest! Volks-Rock'n'Roller-Volksfest! Wahnsinn? Die Schlager-Fachpresse jubelte jedenfalls gleich: "Das übertrifft alles!"

Nun ja. Karten sind jedenfalls ab sofort erhältlich. Aber wer Fan-Fest hört, wird nun doch nicht denken, das habe er noch nie gehört, oder? Von den Schunkelfreunden der Kastelruther Spatzen, die das seit Ewigkeiten alljährlich machen, bis zu den Härtehelden von Slipknot, die mit einem ganzen Rummel und eigenem Band-Museum ihr Knotfest zelebrieren – hat es freilich alles schon mal gegeben. Nur so eben nicht in Deutschland und nicht vom Volk-Rock'n'Roller. Für die Fans ist der und wird es sowieso: einmalig!

