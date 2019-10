17:08 Uhr

Jonas Kaufmann und sein Aufstieg in die Weltklasse

Von Rüdiger Heinze

Jonas Kaufmann wurde 1969 in München geboren und schloss in seiner Heimatstadt auch sein Studium an der Musikhochschule als Konzert- und Opernsänger mit „sehr gut“ ab (1994). Noch während des sich anschließenden Engagements am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken (1994 – 1996) kam er in eine Stimmkrise, aus der er durch einen Trierer Gesangspädagogen und durch freischaffende Tätigkeit herausfand. Auftritte in Stuttgart und Zürich begründeten seinen Aufstieg zu einem weltweit gefragten Opern-, Konzert- und Liedtenor. 1999 debütierte Kaufmann bei den Salzburger Festspielen, 2001 in den USA (Chicago Lyric Opera), 2006 an der MET in New York mit dem Alfredo aus Verdis „La Traviata“, 2010 bei den Bayreuther Festspielen als Lohengrin. Seit 2009 singt Kaufmann regelmäßig an der Staatsoper München, wo er zuletzt auch als Heldentenor (Siegmund in der „Walküre“ Parsifal) zu hören war. Seine nächste Münchner Opern-Premiere bestreitet er am 18. November in Erich Wolfgang Korngolds „Die tote Stadt“. Darin singt Kaufmann den Paul. (rh)

Themen folgen