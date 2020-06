Ausgefallene Feste jetzt nachfeiern? Aber natürlich!

Geburtstage, Familienfeste, Hochzeiten: In Corona-Zeiten konnte das alles nicht richtig gefeiert werden. Soll man das jetzt nachholen?

Ach der März, da wäre wirklich was los gewesen. Kindergeburtstag, eigener Geburtstag, Frühlingsfest... Gestrichen, gestrichen, gestrichen! Dann der April, der Mai, Juni – ein einziges Streichkonzert. Mit den Freunden nicht gelacht, gespeist, getrunken oder wenn doch, dann lange Zeit nur per Videoschalte. Die totale Corona-Flaute.

Das eine oder andere entgangene spontane Grillfestchen ist natürlich nicht entscheidend. Aber bei Taufen und Hochzeiten sieht es schon anders aus. Und vielleicht fiel in diese Zeit auch der 80. Geburtstag von der Oma, die vielleicht gar nicht mehr so viele Geburtstage feiern kann ...

Trotz Corona: Feste sollten nachgefeiert werden

Nur weil man in dieser pandemiebedingten Ausnahmesituation die Feste nicht feiern konnte, wie sie fallen, ist das kein Grund dafür, sie auch ausfallen zu lassen. Deswegen ein klares Plädoyer dafür: Ja, Feste nachfeiern!

Schließlich schieben auch in normalen Zeiten Geburtstagskinder ihr Fest in den Sommer, weil sie in dieser Zeit mit besserem Wetter rechnen. Warum sollte ein Paar, das vor einigen Wochen im kleinsten Kreis heiraten musste, nicht bald mit den Freunden eine größere Sause feiern. Und all die Kinder, die ihre Freunde so lange nicht sehen konnten, wollen jetzt endlich nach Monaten mal wieder ’ne Party – mit Würstchenschnappen und so. Bei aller Vorsicht: ein Hauch Normalität muss sein. Die Corona-Regeln haben schließlich alle drauf – auch (wenn nicht vor allem) die Kinder.

Feste sind Wegmarken, Freunde Wegbegleiter

Freunde sind Wegbegleiter. Und Feste sind Wegmarken auf einer Strecke, die wir gemeinsam im Leben gehen. Wichtige Rituale also, die nicht einfach gestrichen werden dürfen. An Feste erinnert man sich oft, ein Leben lang. Da geht es um diesen einmaligen Weißt-du-noch-Moment. Dieses Jahr halt dann mit Mundschutz ...

