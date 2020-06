Ausgefallene Feste jetzt nachfeiern? Keine gute Idee!

Geburtstage, Familienfeste, Hochzeiten: Sie sind in der Corona-Zeit ausgefallen. Ist nachfeiern eine Option oder muss man die Feste feiern, wie sie fallen?

Zur Einstimmung hier gleich mal Liedgut von Vico Torriani. Man muss kein Freund des Schlagers sein, um den Mann recht zu geben: „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Drum sage ich ja auch so gerne zu euch allen: Lasst die Gelegenheit zum Fröhlichsein nicht aus und kommt zum Feiern aus dem Haus …“ Was wollte uns der Schweizer Sänger also damit sagen? Man soll feiern, ja, unbedingt, ruhig öfter, aber es muss der richtige Moment sein. Nicht fünf Wochen später. Oder acht oder zehn.

Sollten wir Feste nach den Corona-Lockerungen nachfeiern?

„Wie Ihr wisst, bin ich vor 13 Wochen 40 geworden, deswegen lade ich Euch ganz herzlich am Soundsovielten ein ...“ Nein, geht nicht, klingt verkrampft, klingt nicht nach lockerem Fest. Wo die Spontanen doch ohnehin oft die besten sind. Auch komisch: „Unsere Silberhochzeit fiel leider Corona zum Opfer. Wir würden dennoch gerne mit Euch darauf anstoßen …“ Und schon gar nicht möglich: „Endlich 18 – das will ich vor meinem 19. Geburtstag noch feiern.“

Das Band zwischen Anlass und Fest lässt sich nicht beliebig dehnen

Warum aber nicht? Weil das Band zwischen Anlass und Fest sich nicht beliebig dehnen lässt, sondern irgendwann reißt. Der Anlass dann dem Fest abhanden kommt – und damit auch die besondere Stimmung. Wer 18 geworden ist, findet das zwar drei Monate später vermutlich immer noch großartig, aber dieses besondere Gefühl, die Anspannung, das Hinfiebern … alles vorbei.

Was aber hätte wohl Vico Torriani in Corona-Zeiten geraten? Feste, die nicht gefallen sind, ausfallen lassen? Ja! Weil man sonst mit der Einladung quasi schon das Verfallsdatum mitschickt. Aber dafür andere Feste feiern. Einfach so, wie sie eben fallen. Sommerfeste, Familienfeste, Kinderfeste … – was immer man mag. Der eigentliche Anlass, warum man feiert, ist ja der, dass man gerne feiern möchte. Mit lieben Menschen. Das geht immer!

Lesen Sie auch den Pro-Kommentar von Doris Wegner: Ausgefallene Feste jetzt nachfeiern? Aber natürlich!

Was in Bayern wieder erlaubt ist, lesen Sie hier: Neue Corona-Regeln in Bayern: Was seit Montag erlaubt ist

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen