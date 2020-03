vor 4 Min.

Beiträge im Internet liken? Gefällt mir!

Unzählige Menschen tun es jeden Tag: Sie liken Beiträge im Internet, verteilen milliardenfach "Gefällt mir", "J'aime" oder "Mi Piace" - auch unser Autor.

Von Michael Schreiner

Es gibt gute Gründe, die Beifall heischende Like-Kultur in den Internetgesellschaften skeptisch zu betrachten. Wie sich Leute da gegenseitig im Betteln um Anerkennung in erbärmliche Erbsenzählerei und emotionale Abhängigkeit klicken! Wie da eine billige Währung der trügerischen Wertschätzung aufgebaut wird, die doch nichts als Falschmünzerei ist! Kann man liken, diese Meinung. Zumal dann, wenn es einem Unbehagen bereitet, wie immer mehr Lebensbereiche von Feedback-Appellen durchseucht sind. Egal, ob man aufs Flughafenklo geht, sein Auto reparieren lässt oder antiquarisch ein Buch bestellt: Immer wird um eine Beurteilung gefleht. War alles super?

Das Liken ist kein Qualitätsurteil!

Und doch gibt es hier ein „Ja“ auf die Frage: Beiträge liken? Wer sich in den digitalen Austauschbörsen bewegt, sagen wir auf dem Fotosupermarkt Instagram, der wird bald das Bedürfnis haben, qualifiziert zu sichten. Er wird unterscheiden, was ihm sehr gefällt, was ihn völlig kaltlässt, was ihm missfällt, was peinlich ist und was bemerkenswert. Das kann man, zumal wenn allzeit tausende Bilder dem Angesehenwerden entgegenschmachten, still für sich behalten. Oder aber markieren, zum Ausdruck bringen, weitergeben. In Kurzform durch ein Anklicken des Herzchens (Like) – oder als Kommentar. Überheben wir uns nicht: Das Liken ist kein Kuratieren, oft nicht mal ein Qualitätsurteil. Es ist ein kleines Zeichen, ein Zunicken, mehr nicht.

Man kann dabei so viel lernen

Es gibt viel zu lernen in der Like-Kultur. Über sich selbst, eigene Anfälligkeit für Zustimmung, die süße Gefallsucht, die zweifelhafte Vergleicheritis. Über Spontanität, taktisches Liken, Ignoranz und aufmunterndes Anerkennen. Likes sind auch ein Lackmustest im Haifischbecken des Massengeschmacks. Wer sich da raushält, wird ihn sicher nicht ändern.

Lesen Sie auch den Kontra-Kommentar von Lea Thies.

