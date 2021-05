Für Kinder erklärt: Hier erfährst du Wichtiges über die Feuerwehr

Die Feuerwehr ist wichtig: Sie rettet Menschen aus Notsituationen und bekämpft Feuer. Wie du ihr helfen kannst und wie du dort sogar mal arbeiten kannst, das erfährst du in dieser Serie.

"Alarm es kommt ein Notruf an ..." - diese Zeilen können viele kleine Kinder singen. So lautet das Lied des vermutlich bekanntesten Feuerwehrmanns der Welt: Feuerwehrmann Sam. Der erlebt spannende Sachen. Aber wie ist das eigentlich wirklich bei der Feuerwehr? Wie wird man Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Worauf kommt es an, wenn du einen Notruf abgibst? Und wie kannst du den Rettungskräften helfen? Solche Fragen beantworten wir in einer kleinen Feuerwehr-Serie auf der Kinderseite Capito. Alle bisher erschienenen Folgen findest du hier. Viel Spaß beim Lesen. (lea)