Die Hände desinfizieren? Ist überflüssig!

Ist das wirklich nötig: Sich die Hände mit Desinfektionsmittel einzureiben oder einzusprühen? Ein Keimkiller-Wahnsinn. Wozu hat man schließlich Seife!

Zum Glück hat die Natur es so eingerichtet, dass wir Menschen recht schlechte Augen haben. Auf jedem Quadratmillimeter, der uns umgibt, stecken Millionen Keime, Krankheitserreger, Mikroben – könnten wir sie alle sehen, würden wir wahrscheinlich durchdrehen ob der da klebenden und wuselnden, kreuchenden und fleuchenden Masse, die da auf uns lauert. Oh, da eine Gruppe Streptokokken auf dem Toilettensitz, dort E-Colis an der Türklinke, da ein Noro am Lichtschalter.

Händewaschen mit Seife hilft gegen Erreger genauso gut

Zugegeben, wirklich eklig diese Vorstellung. Deswegen muss man aber nicht gleich den Hypochonder rauslassen und das Desinfektionsmittel zücken. Gründliches Händewaschen hilft genauso gut. Die Uni Regensburg hat bei einem Test herausgefunden, dass 30-sekündiges Händewaschen mit Seife Keime fast zu 100 Prozent tötet. Und: Wasser und Seife sind nicht nur günstiger, sie sind auch besser für die Haut als die Chemiekeule aus der Flasche.

Dass Desinfektionsmittel außerhalb von Krankenhäusern überflüssig sind, ist längst erwiesen. Doch mit der Angst vor Krankheitserregern lässt sich nun mal vorzüglich Geld verdienen: In den vergangenen Jahren etwa sind „antibakterielle“ Spülmitteln, Zahnspülungen, Putzmitteln schwer in Mode gekommen. Handdesinfektionsmittel für die Handtasche gibt’s nun in jedem Supermarkt.

Hygiene-Experten warnen vor zu viel Chemie

Dabei warnen Hygieneexperten längst vor diesem privaten Keimkiller-Wahnsinn. Wer dauernd zur Chemie greift und desinfiziert, der belastet nicht nur seine Haut, der züchtet vor allem resistente Keime heran, die dann möglicherweise später wirklich schwer zu bekämpfen sind.

Außerdem ist es gut für unser Immunsystem, wenn es auch mal Krankheitserreger bekämpfen darf und nicht möglichst keimfrei gehalten wird.

