Die Spülmaschine umräumen? Na klar!

Vogelwildes Einräumen in die Spülmaschine geht gar nicht, findet unsere Autorin.

Schnell die Teetasse in die Spülmaschine stellen, Klappe auf – kurzer Schock. Ein buntes Durcheinander: Gläser und Brotzeitboxen in der unteren Etage, ein Holzbrettchen dazwischen, scharfe Messer im Besteckkorb. Vogelwildes Einräumen in der Spülmaschine? Geht gar nicht. Ordnung in das Chaos bringen und ein paar Kommentare riskieren? Etwas peinlich und gefühlt sehr deutsch, aber ja.

Keine Lust auf verklebte Teller und kaputte Tassen

Aufräumen ist lästig genug. Zieht man dann auch noch verklebte Teller und Tassen mit Sprung aus der frischen Spülmaschine, ist es mit der wenigen Aufräumlust schnell vorbei. Sie ist eine ausgeklügelte Erfindung, die (meistens) großartig funktioniert: Im unteren Korb ist Platz für Teller und große Töpfe, das Wasser ist hier am heißesten. In den oberen Korb kommen empfindliches Geschirr und Kleinteile von Brotzeitboxen, die sich hier nicht verfärben. Ein Blick in die Bedienungsanleitung, wie die Sprüharme ausgerichtet sind, hilft bei stark beschmutzten Gegenständen. Sonst das Geschirr passend sortieren, nicht quetschen und es genießen, nicht mit der Hand abwaschen zu müssen – was will man mehr?

Beim Ausräumen spart man sich dann Zeit

In den meisten Fällen passt so viel mehr in die Spülmaschine, was wiederum Wasser spart. Das Geschirr wird geschont und hält länger. Beim Ausräumen spart man sich die Zeit, die man im Geheimen umgeräumt hat, aber wie schön sind sortierte Teller, Tassen und Gläser, wie schön ist eine wirklich volle Spülmaschine? Noch schöner ist nur eins: ein Lerneffekt bei anderen Spülmaschinen-Einräumern und Einräumerinnen. Wenigstens für die kleine Freude beim Ausräumen, wenn nicht schon für die Umwelt. Klappe auf – Ordnung, ein optimal genutzter Raum, blitzendes Geschirr und Besteck. Ein (etwas peinliches) Träumchen.

