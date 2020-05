04.05.2020

Erinnerungen an das Kriegsende: Ein täglich wachsendes Album

Es war das Ende – und ein Neuanfang in Trümmern. Leserinnen und Leser haben uns ihre bewegenden Erinnerungen an die Zeit vor 75 Jahren geschickt. Hier veröffentlichen wir ab sofort jeden Tag einen neuen Text.

Hannelore Ensenmeier, Kissing:

Ich war ein Kind aus dem Ruhrpott, neun Jahre alt. Wir wurden ständig bombardiert. Im Radio hieß es: „feindliche Verbände nähern sich“, dann – polter Krach bumm – Ende, Sender getroffen oder der Sprecher in den Keller gerannt. Man rechnet nicht 1 + 2 = 3, sondern eine Steckrübe und zwei Kartoffeln = 1 Mahlzeit. Ich ging betteln, weil Kindern gab man eher etwas. Meine Mutter hatte schon alle ihre Wäschestücke bei den Bauern eingetauscht. Sie nahmen nur das Beste. Es kamen sicher hunderte Bettler pro Tag. Ich bekam einmal eine Kartoffel, zwei Äpfel und ein Ei. Das nahm mir die Militärpolizei wieder ab, warf es auf einen großen Haufen und goss Benzin darüber und zündete ihn an. Den Geruch werde ich nie vergessen. Ein Neger stand abseits und gab mir einen Apfel. Das war das erste Mal, dass ich einen Schwarzen sah. Er hatte wunderschöne Zähne. Ich hatte lange Zöpfe. Um die Haare auszukämmen gab es einen Alukamm. Der ziepte furchtbar.

Noch heute sehe ich Tannenzapfen mit Ehrfurcht an

Unser junger Lehrer, der mit 16 Jahren eingezogen worden war, kam aus der Gefangenschaft zurück und verstand es, uns zu motivieren. Es gab keine Bücher, wir mussten alles auswendig lernen, die Glocke, den Erlkönig … In der Handarbeitsstunde wurden Pullover aufgeriffelt. Die Wolle wurde über ein Brettchen gewickelt, nass gemacht und an der Sonne getrocknet. So war sie wieder glatt. Ich erinnere mich an die schwarzen Männer mit Hut und Mantel, die an die Häuser gemalt waren: „Feind hört mit“. Aber auch an die mit weißer Farbe geschriebenen Buchstaben „Svl“ – Schutzraum vorne links. Damit die Überlebenden wussten, wo sie graben mussten. Noch heute sehe ich die Tannenzapfen mit Ehrfurcht an. Die sammelten wir für ein bisschen Wärme. Auch sind wir Kinder auf die vorbeifahrenden Güterwagen geklettert, haben die Kohlenknabbel runtergeworfen, die unten andere in alten Kinderwagen oder Schubkarren eingesammelt haben. Dabei durfte man sich nicht erwischen lassen. Die Kohle war Kriegsbeute, die abtransportiert wurde. Wir waren Helden. Schuhe und Kleidung gab es nur auf Bezugschein. Mein Vater fertigte mir aus Holz eine Schuhsohle und nagelte darauf Lederriemen. Man nannte sie Kläpperchen. Meine Mutter ging Steine klopfen.

Noch vorhandene Fahrräder waren mit Wasserschläuchen bereift, von den Lampen musste man die Verklebung wieder abkratzen, die während des Krieges das Licht abhalten sollte, damit Flugzeuge uns nicht sahen. Ich hätte so gerne eine Schreibmaschine gehabt, aber Bett, Stuhl, Kochtopf waren wichtiger. Unsere Familie war wieder zusammen. Aber wir hatten zwei Jahre nichts voneinander gehört.









Alois Vitzthum, Bellenberg:

Das Kriegsende erlebte ich bei meinen Großeltern in Fürstenfeldbruck. Mein Vater war seit März 1945 verwundet. Meine kleine Schwester war zwei Monate alt, und es gab kaum noch Kindernahrung. Aus Kastanienmehl machte meine Mutter oft das Mittagessen. Es schmeckte furchtbar bitter. Wir hatten auch keinen Zucker. Ich bettelte den ganzen Tag bei den Amerikanern. Die Schule war beschlagnahmt, und die Bücher wurden verbrannt.

Ich bettelte den Amerikaner an

Ein besonderes Erlebnis aber habe ich bis heute nicht vergessen: Ich bettelte einen Amerikaner an. Ich war sehr überrascht, als er mich im perfekten Deutsch fragte, wo ich wohne. Ich musste vor einer schönen Villa warten, er komme gleich. Nach kurzer Zeit – ich traute meinen Augen kaum – öffnete sich die Tür, und der Amerikaner trug ein großes Paket in seinen Händen zu einem Auto. Ich musste mich neben ihn setzen. „Nun zeig mir, wo du wohnst!“ Nach einer kurzen Fahrt waren wir am Haus meiner Großeltern, ich führte ihn in das alte Haus und öffnete die Stubentür, den Anblick habe ich bis heute nicht vergessen. Die ganze Großfamilie war auf einer Eckbank um den leeren Holz-Tisch versammelt, der Amerikaner stellte sein Paket mitten auf den Tisch. Es gab nur ein kurzes Gespräch, aber es war ein unglaublicher Moment, der mir bis heute unvergessen bleibt. Denn es war Hilfe in größter Not.









Kurt A. Detzer, Augsburg:

Im Mai 1945 war ich neun Jahre alt und erlebte das Kriegsende auf einem Moosbauernhof in Eschenried. Dort marschierten am 29. April 1945 amerikanische Panzertruppen durch: Ich erinnere mich genau, wie ein Jeep mit vier farbigen Soldaten in Kampfuniform in den Hof einfuhr. Die Bauerntochter Rosi – damals 17 – schrieb später: „Meine Eltern und wir vier Kinder waren auf dem Anwesen in Eschenried, als die Amerikaner anrückten. Die Soldaten kamen in unseren Hof, baumlange Kerle. Einer verlangte Eier. Meine Mutter holte einen Korb voll…“ In meiner Erinnerung ging der Soldat mit in den Speis und nahm alle vorhandenen Eier mit. Auf dem Bauernhof konnten wir auf Dauer nicht bleiben. Aber wir hatten keine Wohnung und keine Möbel mehr.

Als provisorische Unterkunft über den Sommer diente uns ein Holzhäuschen in einem Gartengrundstück am Rande der Stadt. Das war ein idealer Ort, um Gemüse zu pflanzen, etwas Obst von den vorhandenen Bäumen zu ernten und auch einige Tiere, die wir aus Eschenried erhielten, zumindest kurzzeitig zu halten, darunter zwei Schafe und ein Huhn.

Er wählte mich zum Herdenbruder

Letzteres schenkte uns – meine Mutter wollte es gar nicht glauben – tatsächlich jeden Tag ein Ei. Und da war Welax. Mein Vater hatte ihn, den jungen Gänserich, auf dem Fahrrad von Eschenried mitgebracht. Ganz wie Konrad Lorenz es später beschrieb, erwählte er mich zu seinem Herdenbruder und wurde so zu meinem besten Freund in jener Zeit: Wir rannten durch das große Grundstück und planschten mit viel Geschrei im kleinen Wasserbecken.

Mein Vater – der wie durch ein Wunder der Kriegsgefangenschaft entging – war in dieser Zeit nicht untätig. Das Wichtigste war, für den ersten Winter nach dem Krieg wieder eine Wohnung herzurichten. Das Gartenhäuschen war so gut wie nicht beheizbar und darüber hinaus zu eng. In Schwabing, meinem eigentlichen Zuhause, war bei einem Luftangriff der größte Teil unseres Hauses weggesprengt worden. Die Spengler-Werkstatt meines Vaters im Keller war unversehrt geblieben, ebenso wie all die Materialien, die ein Handwerker damals auf Lager hielt. Dies waren unschätzbare Werte für Kompensationsgeschäfte und insbesondere auch für neue Arbeit für meinen Vater.

Dort, wo die Mauern noch standen, errichtete mein Vater ein Provisorium, in dem wir den Winter 1945/46 verbrachten. Der Wiederaufbau begann nicht – wie vielfach behauptet – als Stunde null, sondern unter Verwendung alter Fundamente, Leitungen, Mauerreste, Ziegeln und was man sonst noch „organisieren“ konnte.





Konrad Gallenmüller, Dillingen, damals im Ortsteil Donaualtheim:

Am Sonntag, den 22. April 1945, fuhr die amerikanische Armee von Westen her auf Donaualtheim zu. Ich war damals noch nicht in der Schule, kann mich aber an die Geschehnisse noch gut erinnern. Meine Großmutter lief vom Dorf her kommend auf unser Haus zu, schlug die Hände überm Kopf zusammen und rief laut: „Der Ami kommt, der Ami kommt.“ Meine Mutter gab gerade vier jungen deutschen Soldaten eine Suppe zum Essen. Als diese dies hörten, warfen sie den Löffel zur Seite und fuhren blitzschnell mit ihrem Jeep Richtung Dillingen. An der Donaubrücke wurden sie gestoppt und fuhren links der Donau entlang weiter und auf eine Mine. Alle vier jungen Soldaten waren tot.

Die Angst meiner Mutter war riesengroß

Zeitgleich kamen zwei deutsche Landser mit Karabiner und Panzerfaust auf unser Haus zu und wollten Unterschlupf. Schnell gab meine Mutter den beiden das Stallgewand meines Vaters zum Umziehen, bevor sie sich im Stroh versteckten. Schon kamen US-Soldaten in den Stadel, hörten ein Geraschel und einer stieg die senkrechte hohe Leiter hinauf. Vermutlich hatte er Angst und stieg vor dem Ziel wieder zurück. Panzerfaust und Gewehr waren in der Trommel des Breitdreschers versteckt. Die Amis belagerten den Hof und Garten mit Panzern und Geschützen und belegten die Wohnräume. Großmutter, Tante, drei Kinder und die hochschwangere Mutter mussten im Rübenkeller auf Stroh übernachten. Einmal stieg in der Nacht ein Farbiger mit Taschenlampe und vorgehaltener Pistole in den Keller und suchte vermutlich nach den deutschen Soldaten. Die Angst meiner Mutter war riesengroß, weil sie ja die beiden versteckten Männer heimlich mit Essen und Trinken versorgt hat.

Nach einiger Zeit waren die amerikanischen Soldaten aber für uns Kinder zugänglich, ließen uns auf ihre Panzer steigen und gaben uns sogar Schokolade. Die aus Baumstämmen errichteten Panzersperren konnten die Militärfahrzeuge nicht aufhalten. Unseren zwei versteckten Landsern wurde es zu unsicher. Einer, der aus Tapfheim war, suchte um Mitternacht über den Wald das Weite, und der Niederbayer riskierte nach zwei Wochen, dass er irgendwie unbehelligt zu Fuß nach Hause kommt.





