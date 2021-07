Erziehung

12:00 Uhr

Was man tun kann, wenn die Kinder zu empathisch sind

Was tun, wenn die Kleinen sich alles zu Herzen nehmen?

Plus Kinder sind schon mal emotionaler, als gut für sie ist. Echte Eltern erklären, wie sie ihren Kindern in diesen Situationen helfen.

Tränen, immer Tränen. Weil die Blume nun verblüht ist, weil im Winter die armen Rehe frieren, weil die Lehrerin gewagt hat zu sagen, das S könnte man vielleicht noch etwas schöner schreiben… Positiv gesehen: Ihr Kind wurde reich beschenkt mit empathischen Fähigkeiten. Weshalb es sich nun, nicht mehr ganz so positiv, alles ganz fürchterlich zu Herzen nimmt. Mit trauriger Miene dasitzt, wenn es irgendwo Unglück wittert oder sich die Umwelt ihm gegenüber nicht zartfühlend genug verhält. So sehr man sein empfindsames Kind liebt, manchmal wünscht man ihm eine etwas dickere Haut. Kann man die bekommen? Und will man das überhaupt?

