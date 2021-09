Laufen liegt im Trend: Alle Tipps und Tricks

Plus Die Zahl der Läuferinnen und Läufer nimmt stetig zu. Warum? Für die Gesundheit, die Fitness? Alle Antworten auf die Fragen zu Laufschuhen, Hobby- und Profiläufern und der Motivation.

Augenblick noch, erst noch die Schuhe binden, dann geht’s los. Sorgfalt zahlt sich da aus. Die Schnürsenkel müssen von Loch zu Loch straff, aber nicht zu fest gezogen werden, dann hat der Fuß Halt, aber auch noch ein bisschen Platz, wenn er später anschwillt. So, fertig und los. Eine lange Runde jetzt, da bleibt genügend Zeit für einen Plausch unter Läuferinnen und Läufern. Ist doch großartig, dass ein paar Schlappen für diesen Sport genügen, olle oder besser natürlich die neuen aus dem Laufshop – und an der eigenen Haustüre wird gestartet. Keine Anfahrt, kein Zeitverlust – und Strecken finden sich überall.