Im Homeoffice anziehen wie fürs Büro? Ja!

Homeoffice hin, daheim sein her: Der Kleidungsstil sollte nicht darunter leiden, findet unser Autor.

Als mein Vater von der Arbeit kam, zog er sich immer um – obwohl er kein Stahlkocher oder Bergmann war, sondern Buchhändler im Back-Office. Dann fühlte er sich wohler, dann hatte er ein Etappenziel für diesen Tag erreicht. Nun stand etwas anderes an – nicht zuletzt das bildende Lesen am heimischen Schreibtisch. Büroschreibtisch und heimischer Schreibtisch: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Deswegen ist der Schnaps am Arbeitsplatz auch verboten.

Man kann diese Trennung der Sphären verstehen – selbst wenn in so vielen Branchen nach Feierabend das Gehirn noch rekapitulierend nacharbeitet oder für den nächsten Tag – auch lesend – sich vorbereitet: Jene inflationär bis zum Überdruss beschworene Work-Life-Balance findet eben in zwei Welten statt. Daran darf man sich schon selbst erinnern – indem man nach Arbeitsschluss in eine andere „Haut“ schlüpft, die luftiger, flauschiger, schmiegsamer ist als das stilvolle, elegante, korrekte Kostüm oder Sakko, bei dem es ja auch um geordnete Repräsentanz geht.

Das Äußere ist der Ausdruck innerer Haltung

Das lüftet bei Feierabend dann bis zum nächsten Morgen, wenn wieder Disziplin, Konzentration, Vertiefung gefragt sind – nun schlüpft man in die andere „Haut“, nämlich in die der professionellen Ordnung. Das Äußere ist Ausdruck innerer Haltung. Dies hat nichts mit steifer preußischer Pflichterfüllung zu tun, nichts mit der Strenge eines amtierenden Bürohengsts, sondern mit einer persönlichen Regelung der Umstände bei unterschiedlichen Aufgabengebieten mit unterschiedlichen Anforderungen. Man schafft sich eine Hülle, die die zu erbringende Arbeitsleistung lenkt und erleichtert – Sinn übrigens auch jeder Arbeitsplatz- und Büro-Einrichtung. So. Fertig für heute. Lieblingshose. Später dann: darauf anstoßen – und lesen.

Lesen Sie auch den Kontra-Kommentar von Stefanie Wirsching

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.



Themen folgen