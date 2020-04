Ist der Handschlag sowieso verzichtbar? Ja!

Plus In der Corona-Krise ist der Handschlag nicht mehr angeraten. Unsere Autorin findet, das kann man ruhig beibehalten.

Die bislang letzte heftige Diskussion um den Handschlag, eben erst beendet, gab es in Dänemark. Wer nämlich Däne werden will, muss dem Bürgermeister zum Abschluss der Einbürgerung die Hand geben. Schwierig in Corona-Zeiten. Aber offenbar ungemein wichtig, weil ja Zeichen für kulturelle Identität.

Merke: Echte Dänen geben Hände, unechte Dänen tun das nicht. Wieder einmal ein irres Gewese also um eine Geste, die ja eigentlich friedensstiftende Wirkung haben soll. Wie um den Handschlag eben schon immer ein Gewese gemacht wird. Er dient nicht etwa nur zur Begrüßung, nein, schön wäre es, sondern gleichzeitig beispielsweise auch als Charakterstudie: Ein fester Händedruck deutet angeblich auf einen entschlossenen, tatkräftigen Typen hin, mit einem weichen verrät man Schluffigkeit, wobei lustigerweise der tatkräftige Bill Gates einen besonders schluffihaften Handschlag haben soll.

Und dann gibt es noch die, die Hand zur Demonstration von Macht und Kraft am liebsten quetschen oder sie gleichsam gefangenhalten, gar nicht mehr freigeben ... Wo man also auch am liebsten wie kleine Kinder die Hand gerne hinterm Rücken in Sicherheit bringen würde.

Wer bitte schön vermisst in diesen Tagen tatsächlich den Handschlag?

Nein, viel zu viel Gewese um eine Geste. Viel zu viel Bedeutungshuberei. Viel zu viel Zwang. Denn worum geht es eigentlich: Darum, den anderen freundlich zu begrüßen, ihm Respekt zu bezeugen. Aber dafür gibt es, siehe andere Kulturen, auch andere Gesten. Und siehe da, in Corona-Zeiten reicht ja plötzlich auch ein Lächeln, ein Kopfnicken. Wer bitte schön vermisst in diesen Tagen tatsächlich den Handschlag? Sparen wir uns ihn also künftig für die Momente, wenn er uns wirklich wichtig ist: Als Zeichen der Versöhnung zum Beispiel. Und grüßen ansonsten einfach recht freundlich …

