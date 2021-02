08:01 Uhr

Jahreshoroskop 2021 für Jungfrau: Das steht im Horoskop über die Liebe

Das Jahreshoroskop 2021 sagt für Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau Erfolg voraus - wenn Chancen genutzt werden. Hier lesen Sie das Horoskop kostenlos.

Von Martin A. Banger

Hier finden Sie die Horoskope für die anderen Sternzeichen : Jahreshoroskop 2021 kostenlos.

Laut Jahreshoroskop 2021 könnte es ein gutes Jahr für Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau werden. Dieses Horoskop stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop 2021 für Jungfrau: Impulse bei Liebe und Beruf

Was die besonnene Jungfrau so schätzt, hat jetzt Chancen auf Verwirklichung. Ein stabiles, eher ruhiges Jahr erwartet Sie. Krisen-Planeten machen einen Bogen um Ihr Zeichen, harmonische Stellungen von Uranus und Pluto sorgen sogar noch für erfrischende Impulse in den Bereichen Geld, Beruf und Liebe. Die Beziehung läuft so entspannt wie lange nicht und überraschende berufliche Veränderungen brauchen Sie nicht zu fürchten.

Doch auch die Sicherheit hat Tücken. Gerade in der Karriere stehen Ihre Chancen nicht schlecht – nur wenn Sie nichts tun, passiert nichts. Ihre Sterne werden Sie jedenfalls nicht in den Erfolg drängen. Wenn Sie die Zeit ausschließlich im Kreise Ihrer Liebsten genießen, fragen Sie sich im November vielleicht, warum Sie Ihre Chancen nicht ausgebaut haben.

Jungfrau: Was das Horoskop 2021 Singles rät

Auch für Singles gilt: Von nichts kommt nicht viel. Ihre Wirkung war schon mal stärker – das ist aber kein Grund, es sich zu Hause allein gemütlich zu machen. Besonders im Januar, August und November, wenn Venus Ihr Zeichen aspektiert.

Sind Sie aber zwischen dem 10. und 14.9. geboren, kann eine romantische Neuentdeckung Sie verwirren. Für langfristige Pläne ist es aber noch zu früh. Das gilt auch für neue Ideen und ungewöhnliche berufliche Vorhaben.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen