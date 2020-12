vor 1 Min.

Jahreshoroskop 2021 für Krebs: Was steht im Horoskop über die Liebe?

Im Jahreshoroskop 2021 gibt es Tipps für Menschen mit dem Sternzeichen Krebs. Hier lesen Sie das Horoskop kostenlos.

Von Martin A. Banger

Hier finden Sie die Horoskope für die anderen Sternzeichen : Jahreshoroskop 2021 kostenlos.

Was steht im Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Krebs? Dieses Horoskop stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Krebs: Kleine Impulse nutzen

In der Liebe wie im Beruf verhält sich das neue Jahr anfangs genauso, wie der oft so vorsichtige Krebs selbst – es verläuft zunächst also ein bisschen ruhig. Immer wieder bahnen sich vielversprechende Entwicklungen an, die aber bald darauf wieder vergessen sind.

Wenn Sie nicht wollen, dass 2021 nur so dahinplätschert, sollten Sie besser einige der sich bietenden kleinen erfreulichen Impulse entschlossen aufgreifen und ausbauen. Große gibt es nämlich kaum. Das bedeutet allerdings auch, dass sich Ihnen niemand in den Weg stellen wird, und Partner und Mitarbeiter mit nur wenig Überzeugungsarbeit gern bereit sind, Sie in Ihren Zielen zu unterstützen.

Krebs: Das steht im Horoskop 2021 über die Liebe

Bis April eher etwas zurückgezogen, zeigen sich Krebs-Singles spätestens ab Mai wieder von Ihrer unternehmungsfreudigen Seite. Im Juni steht bei allen Krebsen die Romantik an erster Stelle. Während die Zeit von Juli bis August ohne größere Höhen und Tiefen verläuft, steigt dafür das Liebesbarometer ab November noch einmal kräftig an.

Sind Sie zwischen dem 16. und 19.7. geboren, müssen Sie im neuen Jahr Fingerspitzengefühl beweisen. Denn die direkte Konfrontation wird fast nie die beste Lösung sein.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen