Jahreshoroskop 2021 für Sternzeichen Fische: Werden Sie für den Erfolg selbst aktiv

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Fische bietet kostenlos eine Prognose für das neue Jahr. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Von Martin A. Banger

Was hält 2021 für Menschen mit dem Sternzeichen Fische bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: 2021 wird ein ruhiges Jahr für die Fische

2021 werden Ihnen die Sterne weder Hindernisse in den Weg legen noch allzu große Dramen bescheren. Damit haben Sie freie Bahn, lange gehegte Pläne endlich in die Tat umzusetzen. Wenn Ihnen daran liegt, wird Ihnen der Sprung in die Selbstständigkeit oder der Ausbau Ihrer beruflichen Position leicht gelingen.

Allerdings sind Ihre Ambitionen jetzt nicht gerade überwältigend, und Sie könnten so manche gute Chance übersehen. Besonders in der ersten Jahreshälfte sollten Sie gelegentlich aus der Rolle des stillen Beobachters heraustreten und selbst aktiv werden.

Fische: Was das Horoskop 2021 über die Liebe verrät

Fische in fester Partnerschaft fühlen sich geborgen wie lange nicht. Als Single könnten Sie geneigt sein, sich mit Ihrem Alleinsein anzufreunden und vertrauensvoll abzuwarten, was sonst noch so passiert. Gerade für Sie gilt: eigener Einsatz lohnt sich wieder. Kommen Sie im März, Juni und November etwas mehr aus sich heraus, eilt Ihnen auch das Glück entgegen.

Wer zwischen dem 14. und dem 17.3. geboren wurde, sollte weitreichende Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus treffen. Sind Sie von einer Person oder einem Vorhaben sehr fasziniert, kann es leicht passieren, dass Sie wichtige Aspekte übersehen.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

