Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Steinbock: Was bringt die Liebe?

In diesem Artikel lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop 2021 für den Steinbock.

Hier finden Sie das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Steinbock kostenlos. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Von Martin A. Banger

Was hält das Jahr 2021 für die Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was den Steinbock 2021 erwartet

Nach über zwei Jahren in Ihrem Zeichen ist Saturn endlich weitergezogen. Die nach dem 13.1. Geborenen werden noch bis etwa März überprüfen, ob alles Wichtige geklärt wurde. Dies kann eine arbeitsreiche Phase bedeuten.

Insgesamt hat Ihr Zeichen keine weltbewegenden Entwicklungen zu erwarten. In den meisten Bereichen läuft Ihr Leben daher weitgehend zu Ihrer Zufriedenheit.

Steinbock: Das steht im Horoskop 2021 über die Liebe

Singles kommen zu Jahresbeginn nur langsam aus sich heraus. Wer Sie bis Ende März für sich gewinnen will, muss Geduld mitbringen. Ist Ihr Interesse aber erst mal geweckt, lassen Sie ab April nicht mehr locker. Dann hat nur Chancen, wer sich ganz auf Sie einlassen will. Den oder die finden Sie am ehesten unter Stieren, Skorpionen oder Vertretern Ihres Zeichens.

In fester Beziehung sollten Sie Ihren Partner über Wünsche und Erwartungen nicht im Unklaren lassen. Die Chancen, sich neu aufeinander einzustimmen, sind gut wie lange nicht. Der Mai könnte sich als Monat grundloser Eifersucht erweisen, ab Sommer läuft in der Liebe aber wieder alles nach Vorstellung.

Liegt Ihr Geburtstag in der Zeit vom 14. bis 17.1.? Vorsicht, wenn andere sich Ihnen in den Weg stellen. Eine schnelle Lösung wird es nicht geben und würde auch niemanden weiterbringen.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

