Experte oder Doppelnull? Testen Sie Ihr Bond-Wissen!

In "Keine Zeit zu sterben" rettet James Bond jetzt im Kino wieder die Welt. Für alle im Bond-Fieber kommt hier unser Quiz - garantiert ohne Spoiler!

Lange mussten sich Bond-Fans in aller Welt gedulden, doch endlich läuft der neue Film "Keine Zeit zu sterben" in den Kinos. Es ist der letzte Bond-Film mit Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle - doch der wievielte mit Craig war das überhaupt? Und wer war noch öfter James Bond? Wir haben eine ganze Reihe Fragen vorbereitet, in denen Sie Ihr Bond-Wissen testen können. Spielen können auch all diejenigen, die den neuen Film noch nicht gesehen haben - unser Quiz ist garantiert spoilerfrei!

Lesen Sie dazu auch