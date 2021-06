Fehlende Spieler fürs Sammelalbum bestellen? Nein!

... denn es geht ums Vergnügen des Panini-Sammelns an sich - und nicht um die Vollendung eines Albums, findet unser Autor.

Bilder nachbestellen kann man natürlich machen. Muss jeder selber wissen. Der Erinnerung nach haben das die Eltern von – sagen wir – René früher auch immer gemacht. Und René (oder Mario oder Sascha) hatten in den 80ern alle diese Zündschnur-Frisur (siehe dazu später auch Roberto Baggio). Es gibt da keinen direkten kausalen Zusammenhang zum Bilder-Nachbestellen. Außer eben den der fehlenden Lockerheit. Diese Frisur war sehr, sehr wichtig, und dass das Album wirklich bis auf das allerletzte Bild gefüllt war, auch. Am besten vor allen anderen. Wenn Hans-Peter Briegel gefehlt hätte? Nicht auszudenken? Mama hilf! Mama half. Papa korrigierte dann noch die letzten Fehler beim Aufbau der allerneuesten „ Star Wars“-Lego-XXL-Raumschiffs und bügelte die Eselsohren aus dem Album (das selbstverständlich noch mit einer Schutzhülle aus schönem Plastik versehen wurde). Nicht dass da Chipsflecken draufkommen.

Fußball-Bilder sammeln im Panini-Album: Die Lücken gehören dazu

Es soll Leute geben, die kaufen sich alle zwei Jahre bis ins fortgeschrittene Alter, immer wieder ein bisschen aufgeregt, das nächste Panini-Album, freuen sich wie vor 35 Jahren auf das Aufreißen des ersten Tütchens, den Duft des Klebstoffs und erinnern sich dann an das erste Finale vor einem Röhrenfernseher (Mexiko ‘86). Und sie wissen dabei, dass auch dieses Album wieder unvollendet bleiben wird, dass das ein oder andere Bild (verdammte Wurstfinger!) schief sitzen wird. Und: dass Lücken bleiben werden, weil sie dazugehören. Sammelsticker kaufen, kleben und die doppelten tauschen ist ein Vergnügen an sich, es geht dabei nicht um Vollendung. Das hat so was Verbissenes. Die Steigerung davon ist dann Bilder nachbestellen. Oder sich gleich das Turnier-Zusammenfassungsbuch von Harry Valérien kaufen. Wie langweilig.

