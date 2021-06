Nach Sternbildern suchen? Nein, weil belanglos!

Wer in den nächtlichen Himmel schaut, um dessen Unermesslich- und Unbegreiflichkeit doch nur wieder mit vermeintlichem Wissen anzufüllen und zu ordnen, ist ja eigentlich bloß noch zu bemitleiden. Schau, da, der Große Wagen! Jaha, schlimm genug, dass man allein an dem gar nicht mehr vorbeischauen kann, hat man ihn als Kind einmal gezeigt bekommen. Malen nach Zahlen und heiteres Figurenassoziieren zwischen mitunter unendlich weit voneinander entfernten Sternen, die eben keine lustigen Lichtpunkte an unserem Firmament sind, sondern Sonnen, darunter auch längst erloschene. Wäre doch schön, wenn zumindest im Allergrößten und Umfassendsten das ursprünglichste Staunen über die Existenz dem Menschen mal noch Grund zu Stille und Demut sein könnte – und dann der Beginn eines Sinnens; statt nur wieder der Anlass zu Bändigung im Bestimmen.

Wozu das Ganze? Spiel? Spaß?

Ja, klar, natürlich, die Sternbilder fügte historisch und fügt auch heute wissenschaftlich eine gewisse Zweckmäßigkeit zur Orientierung zusammen. Aber für wen, der da jetzt auf der anderen Seite mit dem Finger identifizierend in den Himmel deutet, ist das schon von Belang? Und wozu dann definieren, als Spiel, zum Spaß? Wo doch wohl keiner behaupten will, er könnte einfach zwischen dem blank überwältigten Blick und dem bloß bezeichnenden wechseln.

Man kann es frei nach Rilke sagen, erste Strophe, unverändert: „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. / Sie sprechen alles so deutlich aus. / Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus / und hier ist der Beginn und das Ende ist dort.“ Letzte, abgewandelt: „Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. / Die Sterne singen hör ich so gern. / Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. / Ihr bringt mir alle die Sterne um.“

