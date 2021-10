Landwirtschaft

18:00 Uhr

Die Ernte läuft nicht ohne diese Menschen: Erntehelfende erzählen

Plus Etwa 300.000 Saisonkräfte helfen jedes Jahr mit, die Ernte einzubringen. Darunter Deutsche, die ihren Urlaub auf dem Feld oder im Weinberg verbringen und viele Osteuropäer. Vier Erntehelfende erzählen.

Von Claudia Ladwig, Maria Faiß, Katrin Kretzmann und Stefanie Wirsching

Die Ernte ist in vollem Gange. Jedes Jahr greifen tausend Saisonkräfte den Landwirten unter die Arme, um die Ernte von den Feldern oder die Trauben aus den Weinbergen sicher auf die Höfe zu bringen. Eine Erntehelferin und drei Erntehelfer erzählen über die Apfelernte am Bodensee, die Weinlese in Franken, die Hopfenernte in Pfaffenhofen und der Erdbeerernte in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

