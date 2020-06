25.06.2020

Live-Blog: In Kroatien gibt es jetzt auch eine Maskenpflicht

Ab in den Süden - das ist jetzt wieder erlaubt. Unsere Reporterin Lea Thies macht mit ihrer Familie Ferien in Kroatien. Doch kommt bei Corona Urlaubsfeeling auf?

Von Lea Thies

Wie fühlt sich das Reisen in Corona-Zeiten an? Kommt Urlaubsgefühl auf, wenn alle Masken tragen? Wie sieht's mit der Entspannung aus, wenn die Corona-Regeln permanent mitreisen? Und wie ist die Stimmung am Mittelmeer? Das alles und noch mehr möchte ich herausfinden. Mit meiner Familie fahre ich im Wohnmobil in Richtung Süden los. Ich werde mit Menschen sprechen, die mir auf dem Weg begegnen, Eindrücke sammeln und hier posten, täglich neu:





Hinweis: Das Wohnmobil, mit dem unsere Reporterin unterwegs ist, wurde von der Firma Hymer gestellt.

