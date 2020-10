vor 46 Min.

Mach den Corona-Test: Kennst du dich mit dem Virus aus?

Das neuartige Coronavirus prägt unseren Alltag. Aber wie sieht es mit unserem Wissen über das Virus aus? Hier ein kleiner Test für Kinder - aber auch für Erwachsene.

Von Lea Thies

Corona, Corona, Corona – es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an das Virus denken müssen. Dauernd Hände waschen, Masken tragen, Abstand halten – die Regeln kennt inzwischen fast jedes Kind. Aber wie sieht es sonst mit dem Coronawissen aus? Weißt du zum Beispiel, was die Fremdwörter bedeuten, die plötzlich die Erwachsenen so oft sagen? Hier kannst du einen ganz besonderen Corona-Test machen. Viel Spaß!





1. Wie heißt die Krankheit, die das neuartige Coronavirus auslöst?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Aids

b. Covid 19

c. Sars-Cov-2

Richtige Antwort: b. Covid 19

2. Welchen Begriff trägt das Coronavirus im Namen?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Glocke

b. Krone

c. Sonne

Richtige Antwort: b. Krone

3. Wo ist das neuartige Coronavirus zum ersten Mal aufgetreten?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Washington

b. Wackersdorf

c. Wuhan

Richtige Antwort: c. Wuhan

4. Was ist mit R-Wert gemeint?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Das R steht für „Reproduktion“, das ist ein anderes Wort für Vervielfältigung. Der R-Wert zeigt also die Zahl der Menschen an, die eine infizierte Person durchschnittlich in einem bestimmten Zeitraum ansteckt.

b. Das R steht für „Reihum“ und der R-Wert gibt die Zahl aller Neuansteckungen pro Tag an.

c. Das R steht für „Reisende“ und gibt die Zahl aller Reisenden in Corona-Zeiten an.

Richtige Antwort: a. Das R steht für „Reproduktion“, das ist ein anderes Wort für Vervielfältigung. Der R-Wert zeigt also die Zahl der Menschen an, die eine infizierte Person durchschnittlich in einem bestimmten Zeitraum ansteckt.

5. Was bedeutet die AHA-Formel?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen.

b. Alltagsmaske tragen, Haus nicht verlassen, Autofahren.

c. Abhusten, Händeschütteln, Abstand halten.

Richtige Antwort: a. Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen.

6. Was sagt die Sieben-Tage-Inzidenz aus?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Diese Zahl steht für die Menge der Hausaufgaben in den letzten sieben Tagen.

b. Diese Zahl zeigt die in den letzten sieben Tagen erfassten neuen Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner.

c. Diese Zahl zeigt an, wie viele Menschen von einem Infizierten in den vergangenen sieben Tagen angesteckt wurden.

Richtige Antwort: b. Diese Zahl zeigt die in den letzten sieben Tagen erfassten neuen Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner.

7. Für was steht die Abkürzung RKI?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Roland Koch-Institut

b. Rüdiger Koch-Institut

c. Robert Koch-Institut

Richtige Antwort: c. Robert Koch-Institut

8. Ergänze folgenden Satz richtig. Quarantäne bedeutet …

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. … dass man für einen bestimmten Zeitraum das Haus nicht verlassen darf.

b. … dass man nur für einen bestimmten Zeitraum verreisen darf.

c. … dass man alle Freunde treffen darf.

Richtige Antwort: a. … dass man für einen bestimmten Zeitraum das Haus nicht verlassen darf.

9. Was sind Aerosole?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Tröpfchen, die auf Oberflächen haften.

b. Tröpfchen, die durch die Luft schweben.

c. Winzige Teilchen, die in der Luft schweben.

Richtige Antwort: c. Winzige Teilchen, die in der Luft schweben.

10. Was ist ein Super-Spreader?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Jemand, der die besten Partys schmeißt.

b. Jemand, der besonders viele Menschen mit dem Coronavirus ansteckt.

c. Jemand, der besonders wenige Menschen mit dem Coronavirus ansteckt.

Richtige Antwort: b. Jemand, der besonders viele Menschen mit dem Coronavirus ansteckt.

11. Was bedeutet eine Reisewarnung?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Die Bundesregierung rät davon ab, in ein besonderes Land zu fahren.

b. Die Bundesregierung verbietet, in ein besonderes Land zu fahren.

c. Die Bundesregierung warnt Infizierte, zu verreisen.

Richtige Antwort: a. Die Bundesregierung rät davon ab, in ein besonderes Land zu fahren.

12. Was ist eine Pandemie?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Eine besondere Krankheit.

b. Eine länderübergreifende Ausbreitung einer Krankheit.

c. Ein Heilmittel gegen eine ansteckende Krankheit.

Richtige Antwort: b. Eine länderübergreifende Ausbreitung einer Krankheit.

13. Was ist ein Hotspot?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Ein Whirlpool.

b. Eine Person, die viele Menschen mit dem Coronavirus ansteckt.

c. Ein Ort, an dem viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt werden.

Richtige Antwort: c. Ein Ort, an dem viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt werden.

14. Was ist ein anderes Wort für Lockdown?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. Ausgangssperre.

b. Reisewarnung.

c. Ansteckungsgefahr.

Richtige Antwort: a. Ausgangssperre.

15. Wie viel Abstand zu anderen Menschen soll man in Corona-Zeiten mindestens einhalten?

Welche Antwort ist die Richtige? (Bitte hier durchklicken) 1 / 4 Zurück Vorwärts a. 1 Meter

b. 1,5 Meter

c. 2 Meter

Richtige Antwort: b. 1,5 Meter





Wie hast du abgeschnitten?

1 bis 5 richtige Antworten: Der Test war aber auch kniffelig. Gut, dass du ihn gemacht hast - jetzt weißt du ja etwas besser Bescheid.

5 bis 10 richtige Antworten: Das war schon ganz gut, aber es geht noch besser. Mit dem Test hast du aber schon mal ein paar Wissenslücken gestopft.

10 bis 15 richtige Antworten: Super, du hast den Durchblick und kennst dich mit dem neuartigen Coronavirus gut aus.

