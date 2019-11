vor 23 Min.

Neurobiologie: Warum der Mensch keinen freien Willen hat

Neurobiologie Wolf Singer erklärt, warum der Mensch keinen freien Willen besitzt und was für ihn aus dieser Erkenntnis folgt.

Von Maria Heinrich

Als Neurobiologe ist Wolf Singer überzeugt, dass es keine Willensfreiheit gibt. Er geht davon aus, dass alle geistigen Vorgänge – zum Beispiel Wahrnehmen oder Entscheiden – Funktionen im Gehirn sind, die auf neuronalen Prozessen beruhen. Das sind im Grunde Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Nervenzellen, also den Neuronen, von denen jeder Mensch etwa 100 Milliarden im Gehirn hat. "Diese Wechselwirkungen können wir anhand von physikalischen und chemischen Regeln erklären", sagt Singer. Sie gehorchen alle den Naturgesetzen und dem Kausal-Prinzip. "Das bedeutet, es gibt für alles, was im Gehirn passiert, eine Ursache. Die Prozesse im Gehirn passieren nicht einfach aus dem Nichts heraus."

Das Gehirn steuert alle "freien" Entscheidungen

Diese Milliarden Nervenzellen im Gehirn sind immer aktiv und sind auf bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft – und interagieren miteinander, wenn im Gehirn Prozesse ablaufen. Zum Beispiel, wenn das Gehirn eine Entscheidung treffen soll. Jeder einzelne Vorgang und jede Reaktion in den Nervenzellen gehorchen den Naturgesetzen und sind kausal bedingt. Das Gehirn trifft also eine Entscheidung auf Basis von physikalischen und chemischen Vorgängen. Deshalb muss laut Singer am Schluss eine Entscheidung herauskommen, die entsprechend der organischen Bedingungen im Gehirn am wahrscheinlichsten ist. Und nicht das, was man aus freien Stücken machen will. "Selbst wenn Sie ein Trotzkopf sind und etwas entscheiden, was anderen aufstößt", erklärt Singer, "dann ist das die Folge der Bedingungen, unter denen Sie entschieden haben. Sie sind nun mal ein Trotzkopf, Ihr Gehirn ist eben so aufgebaut."

Für den Menschen erscheint es laut Singer natürlich so, dass er in seiner Entscheidung frei war. "Solange mich niemand gezwungen oder mir gedroht hat, habe ich natürlich das Gefühl, ich habe frei gewählt." Doch das habe nichts mit Willensfreiheit zu tun. "Jede Entscheidung ist die Folge von neuronalen Wechselwirkungen. Aufgrund von physikalischen und chemischen Vorgängen im Gehirn musste es so passieren, dass man selbst zu dieser bestimmten Entscheidung gekommen ist."

Wolf Singer: Der Mensch verliert nichts von seiner Würde

Viele Kritiker von Wolf Singer argumentieren, dass der Mensch nicht mehr für seine Taten verantwortlich gemacht werden könne. Weil er nicht frei ist – im Sinne, dass er beliebig entscheiden kann – und deshalb schuldunfähig ist. "Doch das ist für Wolf Singer ein Fehlschluss. Die Verantwortlichkeit für das, was Sie tun, haben Sie. Denn Sie haben entschieden und gehandelt – niemand sonst." Und das sei auch gut so. "Denn wir sind als Individuen in uns geschlossen und handeln so, wie uns das möglich ist." Anders ist es, wenn das Gehirn zum Beispiel nicht gesund ist und eine falsche Entscheidung trifft, weil zum Beispiel ein Tumor die Prozesse im Gehirn beeinflusst. "Dann trägt der Mensch nicht die volle Verantwortung. Er bekommt mildernde Umstände oder wird als schuldunfähig eingestuft."

Ein Punkt ist Hirnforscher Wolf Singer darüber hinaus besonders wichtig: "Der Umstand, dass man Entscheidungsprozesse auf neuronale Prozesse im Gehirn zurückführt, nimmt dem Menschen nichts von seiner Würde. Wir sind schließlich keine Automaten."

Der Neurobiologe glaubt vielmehr, dass dieses Verständnis von Willensfreiheit zu einer Humanisierung in der Rechtsprechung und in der Gesellschaft führen kann. "Ich glaube, man kann so unverkrampfter mit sich umgehen und lernen, sich selbst besser anzunehmen und zu schätzen."

