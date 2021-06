Vater, Vater, Kind: „Wir werden Papa“

Was bedeutet Familie heute? Und was hält sie zusammen? Ein Besuch bei zwei Vätern, die ihre Antwort auf diese Fragen gefunden haben.

Der Moment, der alles verändert, beginnt reichlich unspektakulär. Christian ist auf dem Weg zur Post. Es ist Mittwoch, 16.35 Uhr, als sein Handy klingelt. An diese Uhrzeit wird er sich immer erinnern. Am Telefon ist eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Sie telefonieren, legen wieder auf. Christian ruft sofort Bjoern an, seinen Ehemann, ein Mal, zwei Mal, so oft, bis er ihn schließlich erreicht. „Wir werden Papa“, sagt Christian zu Bjoern. So fängt es an, ihr Leben als Eltern.

Zweieinhalb Jahre später sitzen Christian, 39, und Bjoern, 43, auf der Terrasse ihres Hauses und erzählen ihre Geschichte. Zwei gut gelaunte Männer, aufgeschlossen und entspannt. Anton, ein brauner Labrador, liegt unter dem Tisch. Auf dem Rasen steht ein Holzhaus für Kinder, davor eine Feuerstelle, in der Ecke trocknet Wäsche auf dem Ständer. Im Sandkasten spielt Lukas, ihr Sohn. „Zwergi“ nennen die beiden ihn.

Christian und Bjoern sind seine Pflegeeltern. Er lebt bei ihnen, seit er ein Jahr alt ist. Über die Gründe, warum das Amt ihn aus seiner leiblichen Familie holte, sprechen sie nicht, dürfen sie nicht sprechen. Um Lukas zu schützen, wollen sie ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen. Papa und Papi nennt der Junge seine Eltern, Christian ist Papi, Bjoern Papa. Unter diesem Namen zeigen sie auch Bilder aus ihrem Alltag auf der Internet-Plattform Instagram. 45.000 Menschen verfolgen dort wie in einem digitalen Fotoalbum den Alltag der Familie, die in einem kleinen Ort im Münchner Umland lebt. Auf den Bildern sieht man die Väter und den Sohn bei einem Fahrradausflug, im Camping-Urlaub oder mit einem großen Schneemann. Über den Fotos steht: „Eine ganz normale Regenbogenfamilie.“

Als @papaundpapi zeigen sie auf Instagram ihren Familienalltag

Man könnte auch sagen: Sie sind eine Bilderbuchfamilie. Mit dem Unterschied, dass man lange nach Bilderbüchern suchen muss, in denen Familien so aussehen wie die der beiden Männer. In den Büchern und in den Köpfen dominiert ein anderes Familienbild. Als Forscher der Universität Mainz für eine Studie vor einiger Zeit Menschen baten, eine „richtige“ Familie zu malen, zeichnete die Mehrheit eine Mutter, einen Vater und Kinder. Lächelnde Erwachsene, lächelnde Mädchen und Jungen, im Hintergrund Haus und Garten.

Die Mehrheit der Familien in Deutschland sieht in der Tat so oder so ähnlich aus – und doch ist die Realität vielfältiger und komplizierter. Es gibt neue Familienmodelle, andere Arten des Zusammenlebens. Menschen, die sich trennen und die Liebe woanders finden. Familien, die sich nicht jenen Kategorien zugehörig fühlen, nach denen in der Corona-Krise plötzlich sortiert wurde: die Kernfamilie, der Haushalt. In jeder fünften Familie erziehen Väter oder Mütter die Kinder allein. Zehn Prozent aller Familien haben ein Patchwork-Modell, mindestens ein Elternteil hat also ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Manche Paare leben mit, manche ohne Trauschein. Es gibt Frauen, die gemeinsam Nachwuchs haben, Männer, die ein Kind erziehen oder Großfamilien, in denen von der Uroma bis zum Enkel alle in einem Haus wohnen.

Was also bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen?

Für das Statistische Bundesamt, das regelmäßig das Leben der Deutschen vermisst, ist die Antwort klar: Eine Familie ist eine Eltern-Kind-Gemeinschaft, also ein oder mehrere Elternteile, die mit dem Kind unter einem Dach leben. Doch bereits an dieser Stelle wird es kompliziert. Existiert eine Familie nur dort, wo es Kinder gibt? Fragt man Bjoern und Christian, die beiden Väter, dann lautet die Antwort: Nein. Sie waren auch schon eine Familie, bevor Lukas da war, sagt Bjoern. „Unsere kleine Familie haben wir uns immer genannt.“ Christian, Bjoern und Anton, der Labrador.

Seit 2016 können homosexuelle Paare gemeinsam Pflegeeltern werden

Seit zehn Jahren sind die beiden Männer ein Paar. Die erste Nachricht tauschen sie über eine Dating-App. Christian, der als Flugbegleiter arbeitet, ist gerade von einem Langstreckenflug heimgekehrt. Die beiden telefonieren, treffen sich, ein paar Monate später ziehen sie zusammen. 2014 gehen sie eine Lebenspartnerschaft ein, 2018, kurz nachdem die „Ehe für alle“ eingeführt wird, folgt die standesamtliche Hochzeit.

Ein Kind kommt in ihrem Familienbild erst mal nicht vor, zu abwegig erscheint ihnen der Gedanke. Homosexuelle Paare können erst seit 2016 zusammen Pflegeeltern werden, eine gemeinsame Adoption ist seit 2017 möglich. Christian sagt, ein Kind sei immer sein „Herzenswunsch“ gewesen. Jahrelang habe er den Gedanken verdrängt, den Herzenswunsch begraben. Als hätte er ihn auf ein Blatt Papier geschrieben und es in eine abgeschlossene Schatulle gelegt. Bjoern ist es, der schließlich im Internet recherchiert. Obwohl er sich vorher nie vorstellen konnte, ein Pflegekind aufzunehmen. „Das war am Anfang meine Horrorvorstellung“, sagt der 43-Jährige. „Ich dachte, falls er uns wieder weggenommen werden sollte, dann packe ich das nicht.“

Am Gartentisch zeigt Christian seinen Unterarm und sagt: „Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle.“ Die Geschichte, wie sie Lukas das erste Mal gesehen haben, wie er sie angrinste mit seinem Kinderlächeln, eine halbe Stunde gar nicht mehr aufhörte damit. Immer wieder mal werden die beiden Männer gefragt, ob sie ein Pflegekind genauso lieben können wie ein leibliches. Bjoern ärgert sich dann. „Wer misst denn Liebe?“, sagt er. „Wir würden alles für ihn tun.“ So definieren sie Familie. Ein Wir-Gefühl, Familienbande statt Blutsbande.

Foto: Ulrich Wagner

Die Wissenschaftlerin Anja Steinbach sieht das ähnlich. Die Soziologin, die an der Universität Duisburg-Essen lehrt, erforscht Familien und Rollenmodelle. Eine Familie definiert sich ihrer Ansicht nach über ein Verbundenheitsgefühl. Menschen verschiedener Generationen sind füreinander da, sorgen füreinander. Ehe oder „biologische Verbundenheit“ gehörten zwar oft dazu. Familie gibt es Steinbach zufolge aber auch da, wo Menschen in anderen Modellen zusammenleben.

Vater, Mutter, Kind: Die Kleinfamilie ist eine Ausnahme in der Geschichte

Die klassische Kleinfamilie aus Vater, Mutter und Kindern, die nach klar verteilten Rollen leben, nennt Steinbach eine „historische Ausnahmesituation“ der 1950er und 1960er Jahre. Die Familienforschung spricht vom „Golden Age of Marriage“, also der Blütezeit der klassischen Ehe mit traditioneller Aufgabenverteilung. Männer gingen arbeiten und verdienten das Geld, Frauen zogen sich in die Familie zurück. In dieser Zeit setzte sich laut Expertin Steinbach ein Familienbild durch, „das seitdem als Hintergrundfolie dient, um heutige Familienformen zu beurteilen“. Vergessen werde dabei, „dass es fast alle Familienformen, die es heute gibt, eigentlich schon immer gegeben hat“.

Vor Beginn des 20. Jahrhunderts war die klassische Familienform die Großfamilie. Mehrere Generationen, die häufig um einen gemeinsamen Familienbetrieb organisiert waren. Oft zählten Knechte oder Mägde ebenfalls zur „Haushaltsfamilie“. Die Sterblichkeit war hoch, also bekamen Familien viel Nachwuchs – auch, um im Alter versorgt zu sein. Durch Hungersnöte, Seuchen oder Kriege wurden Familien auseinandergerissen und neu zusammengesetzt. Das Ergebnis waren auch damals schon Einelternfamilien, Stieffamilien oder Pflegefamilien, erläutert Wissenschaftlerin Steinbach.

Der größte Unterschied zwischen historischen und modernen Familienmodellen ist der Expertin zufolge also nicht die Vielfalt, sondern die Art und Weise, wie diese Vielfalt entsteht. Vor dem 20. Jahrhundert seien viele Beziehungen und Familien aufgrund von Zwang und Notwendigkeiten gegründet worden. Heute entscheidet sich dagegen der überwiegende Teil der Menschen bewusst für das jeweilige Familienmodell.

Die Familienpolitik hinkt mit ihren Gesetzen der Realität hinterher

Die Gesetze im Land passen sich dieser neuen, selbst gewählten Vielfalt jedoch nur mühsam an. Kinder können heute mehr als zwei Eltern haben, die biologischen und diejenigen, die das Mädchen oder den Jungen aufziehen. In dieser modernen Familienkonstellation gibt es die verschiedensten Rollen: die Mutter und den Vater, aber auch die Stiefmutter, den Samenspender, die Pflegeeltern, den Adoptivvater und manchmal auch die Leihmutter. Für einige dieser Rollen ist die Beziehung zum Kind sauber geregelt. Es ist festgelegt, wer von wem erbt und wer den anderen im Alter pflegen muss. In anderen Fällen ist die Gesetzeslage unscharf. Die Politik passt das Familienbild in den Gesetzestexten nur langsam dem der Realität an. Oft sind es – wie bei der Ausweitung des Adoptionsrechts für Homosexuelle im Jahr 2013 – die Gerichte, die den Weg vorgeben.

Christian und Bjoern, die beiden Väter aus dem Münchner Umland, kennen diese Hürden. Sie mussten lange darauf warten, Eltern zu werden – auch, weil es ihnen das Gesetz bis vor wenigen Jahren noch verbot. Würde ihnen etwas zustoßen, wäre ihr Sohn nicht ihr Erbe. Und dann sind da noch die ständigen Lücken und Löcher, die ihnen auffallen, seitdem sie Eltern sind. Etwa, dass sie zwar Pflegegeld bekommen, als Väter eines Pflegekinds aber in der Elternzeit keinen Anspruch auf Geld vom Staat haben.

Foto: Ulrich Wagner

Auch deshalb machen die beiden Männer ihr Leben öffentlich und sprechen auf Instagram über die Hürden, die ihnen als Regenbogenfamilie und Pflegeeltern begegnen. Sie wollen, dass es künftige Generationen wie die ihres Sohnes Lukas leichter haben. „Für mich fühlt es sich an, als sei Lukas Teil einer Generation Null“, sagt Bjoern. Kinder würden den Älteren vormachen, was Toleranz ist. „Lukas weiß, dass es in dem einen Haus eine Mama gibt und bei uns eben zwei Väter“, erzählt er. „Er trägt das so nach außen, dass die anderen Kinder das sofort akzeptieren.“

Letztens, sagt Bjoern dann noch, da habe der Junge sie an die Hand genommen, den einen Vater links, den anderen rechts. Und dann etwas gesagt, was er vorher noch nie gesagt hatte: „Meine Eltern“.





