Fehlende Spieler fürs Sammelalbum bestellen? Warum nicht...

... denn im Leben bleibt eh schon so wenig lückenlos, findet unser Autor.

Der Mensch ist ein komisches Tierchen mit seinen Pläsierchen. Macht offenkundig Sinnloses, haut dafür ordentlich Zaster auf den Kopf – und warum nicht, wenn es doch Freude bereitet und nicht in Überschuldung stürzt? Aber dass gerade bei solchen Spielchen dann richtig Schluss mit lustig ist, wenn man sich im freien Raum des Sinnlosen nicht an den Regeln der Eingeschworenen und sich quasi an der Sache selbst vergeht: einfach lächerlich!

Panini-Bilder zur Fußball-EM: Ein volles Album ist selten

So rümpfen dann eben Sammler von Klebebildchen mit Fußballspielern verächtlich die Nase, wenn einer meint, er könnte sich die fehlenden abseits des Nachkauf- und Tauschhandelwahns einfach beim Hersteller bestellen: Geht gar nicht! Oder auf passend Kindisch: Giltet nicht! Ein echtes Album nämlich, eines, das allein echt zählt und Respekt verdient, ist nur ein mühsamst und teuerst gefülltes. Und ein komplettes ist damit aufgrund geschäftstüchtig künstlicher Verknappung mancher Bilder auch ein sehr seltenes. Und so geht das gefühlt seit hundert Jahren, gähn …

Wie schön es sein kann, in kompletten alten Panini-Alben zu blättern

Lücken, bei denen es wirklich ernst und unausweichlich teuer wird, sind doch monetär die Zahnreihen, imagemäßig die in Lebensläufen. Oder? Was würde passieren, wenn bekannt würde, dass die kleine Annalena einst Fußballbildchen einfach hinzugekauft hätte? Der orthodoxe Bestellverbieter aber scheint den momentanen Kick in seiner Schlichtheit einfach einer langfristigeren, nachhaltigeren Freude vorzuziehen: Wie schön, lustig und ästhetisch anregend es nämlich sein kann, in kompletten alten Alben zu blättern! Kein Valderama? Uli Stielike? Hm, hab ich halt nicht gekriegt … Tja, schade. Im Leben bleibt eh schon so wenig lückenlos, ist Scheitern eh so normal. Wer dafür das Symbol des Fußball-Sammelalbums braucht, der ist … – komisch. Und ein bisschen armselig.

Lesen Sie auch den Kontra-Kommentar von Stefan Küpper.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch