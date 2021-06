Mit Kopfhörern in der Stadt unterwegs? Na klar!

Mit Kopfhörern kann man herrlich Störgeräusche ausblenden, sagt unser Autor.

Mit den Stöpseln in den Ohren bleibt die Außenwelt draußen. Einfach abschalten mitten im Stadttrubel. Klingt gut, oder? Die Kopfhörer blenden die zusammenhanglosen Wortfetzen der Passanten, den vorbeidonnernden Verkehr oder den hämmernden Baustellenlärm für einen kurzen Moment aus. Was bleibt, ist der Lieblingssong. Ob dieser von Billie Eilish oder Antonio Vivaldi stammt, spielt keine Rolle.

Weniger Smalltalk und Stadtgetöse

Die Kopfhörer ziehen um uns einen unsichtbaren Lärmschutzwall, der nicht nur das Stadtgetöse dämmt, sondern auch ungewollte Gespräche reduziert. Der unangenehme Smalltalk in der Einkaufsschlange oder die Nörgelei an der Haltestelle, während die Fahrgäste auf die verspätete Straßenbahn warten, bleiben einem dank der Kopfhörer erspart. Man wird weniger angesprochen, und wenn doch, dann überhört man es im Zweifel einfach.

Noch schnell die aktuelle Podcastfolge auf dem Weg zum Bäcker fertig hören oder den Stadtbummel mit einem spannenden Hörbuch genießen. Mit den zahlreichen Streaming-Apps fürs Smartphone ist das alles kein Problem. Wer mit Kopfhörern durch die Stadt läuft, verschließt sich nicht automatisch seiner Umwelt. So schnell wie die Stöpsel in den Ohren sind, so schnell sind sie auch wieder draußen. Es ist eine bewusste Entscheidung, was man hören möchte und was nicht.

Leise Musik auf dem Rad hören

Selbst wer mit dem Rad unterwegs ist, muss nicht auf Musik oder Podcast verzichten. Nur die Lautstärke sollte nicht zu hoch sein, damit das Klingeln oder Hupen der anderen Verkehrsteilnehmer nicht untergeht. Wer lieber die Ruhe genießt und trotzdem die positiven Effekte des Kopfhörer-Tragens will, kann einfach die Hörer aufsetzen. Es wird schon keiner hören, dass es gar nichts zu hören gibt.

