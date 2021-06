Nach Sternbildern suchen? Ja, ist doch faszinierend!

Der Mensch ist ein Sternenbetrachter, haben schon die alten Griechen gesagt. Den größten und markantesten nehmen wir nie wirklich wahr: die Sonne, unser Zentralgestirn, viel zu hell, um sie direkt anzuschauen. Und wunderbar, wie Heraklit die Verhältnismäßigkeit aller Dinge beschrieben hat: Die Sonne ist so breit wie der Fuß eines Menschen, hat er gesagt. Man stellt sich ihn am Strand liegend vor, seinen Fuß hebend und damit die Sonne verdeckend. Was für eine kluge Geste.

Die Unendlichkeit wird von der Milchstraße unterbrochen

Bei der Sonne wissen wir immer, wo sie steht. Bei allen anderen Himmelskörpern außer dem Mond wird das viel schwieriger. Ist das ein Planet, den wir da am Nachthimmel sehen, oder ein Stern, dessen Licht Jahrtausende zur Erde benötigt hat? Was der Großstädter nicht so oft, die Menschen auf dem Land umso schöner sehen können, sobald die Sonne untergegangen ist: Die Unendlichkeit, die uns umgibt, und das pure Chaos – nur unterbrochen durch das milchig-weiße Band unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße.

Im Weltall-Chaos sind Sternbilder eine feste Ordnung

Am puren Chaos allerdings sieht man sich schnell satt. Wer dagegen Sternbilder am Firmament erkennt, lernt zu begreifen, dass es eine feste Ordnung am Himmel gibt, Muster, die Nacht für Nacht zu sehen sind, Sternbilder, die schon vor Jahrtausenden die Fantasie der Menschen anregten. Wer weiß, dass die Hinterachse des Großen Wagens in Verlängerung zum Polarstern führt, findet den Fixpunkt am nördlichen Nachthimmel, um den herum Nacht für Nacht die Sterne kreisen. Wer dies wahrnimmt, begreift buchstäblich mit dem eigenen Sinnesapparat die kosmischen Kräfte. Mag die Sonne vom Strand aus gesehen nur so breit wie ein menschlicher Fuß sein – nachts spüren wir, wie klein wir in Bezug auf das All sind.

