Vegetarisch Grillen schmeckt genauso? Ja!

Das Veggie-Grillgut ist längst erfunden, aber taugt es auch geschmacklich? Ja, findet unsere Autorin.

Auch wenn mich die Bratwurst-Dealerin meines Kindes vermutlich lynchen wird, wenn ich das hier schreibe, und ich möglicherweise auch sofort Widerspruch aus etwa 1,20 Metern Höhe zu hören bekommen würde, ich schreibe es hier trotzdem: Ja, vegetarisch Grillen schmeckt genauso – genauso gut, genauso rauchig, genauso nach Sommer. Und ja, liebe Steak-Fans, natürlich kann kein Pflanzenprodukt den Geschmack eines blutig gegrillten Rindersteaks ersetzen. Muss es aber auch gar nicht. Medium rare mag schließlich nicht einmal jeder Fleischesser.

Bei Blindverkostungen würde manche "Fake-Bratwurst" nicht auffallen

Durch die Veggie-Welle jedenfalls ist die Vielfalt auf deutschen Grills in den vergangenen Jahren größer geworden. Immer mehr Menschen wollen kein totes Tier rösten und verspeisen. Die Lebensmittelindustrie reagiert auf die veränderte Nachfrage, sodass inzwischen jeder Durchschnitts-Supermarkt vegetarische Alternativen im Sortiment hat, die auch bei einer Blindverkostung nicht als „Fake-Bratwurst“ auffallen würden. Das macht nicht nur das Grillen wesentlich abwechslungsreicher – auch das vorherige „Beute-Erlegen“ im Supermarkt ist nun spannender. Was gibt’s Neues? Wie das wohl schmecken wird? Was könnten wir denn sonst noch grillen? Neuerdings bietet sogar der Haus- und Hof-Metzger selbst gemachten Grillkäse an – lecker!

Wurst aus Kräuterseitlingen geht als echte Nürnberger durch

Zur Beantwortung der oben gestellten Frage gibt es Evidenz aus einer Primärforschung mitten in Augsburg: Neulich lag auch eine Wurst aus Kräuterseitlingen auf dem Grill, eigentlich für die bratwurstgelangweilte Grillmeisterin vorgesehen, allerdings war das hungrige Kind schneller, witterte eine Nürnberger und stibitzte sich die Veggiewurst vom Grillteller. Rein in den Mund, nicht gewundert, noch eine gefordert – noch Fragen?

