Kaum Visa nötig: Deutsche Staatsbürger haben Reisefreiheit trotz Corona

Für 191 Länder müssen deutsche Staatsbürger vor Reiseantritt kein Visum beantragt werden. Nur für Japaner und die Bewohner von Singapur gibt es noch mehr Reisefreiheit.

Der Reisepass verrät viel über seinen Inhaber. Und damit ist nun nicht nur Alter, Wohnort oder Aussehen gemeint. Zumal das Passbild gefühlt meist eher Fremd- denn Selbstbild ist. Was sich am Zustand des Passes ja aber auch ablesen lässt: Wie einer reist, wohin, wie viel. Knackt der Pass leise beim Öffnen, ist er selten gebraucht. Fleddert der Einband, reist er schutzlos, war aber vielleicht schon in der Wüste. Je dicker, umso mehr Stempel und Visa, umso weiter gereist…

Corona macht die Top-Pässe noch wertvoller

Wertvoll aber ist er immer – und der deutsche einer der wertvollsten. Laut der Rangliste der Beratungsfirma Henley & Partners steht er weltweit auf Rang drei. 191 Grenzen lassen sich mit ihm öffnen, ohne dass vorher ein Visum beantragt werden muss. Noch mehr Reisefreiheit gibt es nur für Japaner (193) und die Einwohner von Singapur (192).

Wobei: Die grenzenlose Freiheit besteht derzeit eher theoretisch. Im aktuellen Ranking sind die Corona-Reisebeschränkungen nicht eingerechnet. Wovon die Firma aber ausgeht: Dass die unterschiedliche Verteilung von Impfstoffen und damit Reiseprivilegien die Top-Pässe eher noch wertvoller macht. Ohnehin zeugt die Liste vor allem von der Ungleichheit der Welt. Afghanen dürfen nur 26 Länder ohne vorherigen Visumsantrag bereisen.

Ein deutscher Pass kann viel Geld wert sein

Wie kostbar ein Pass tatsächlich ist, also in Euro oder Dollar, bei Henley & Partners, spezialisiert aufs Geschäft mit Staatsbürgerschaften, erfährt man im „Factsheet“ auch das. Bei Österreich passt das Preis-Leistungs-Verhältnis demnach besonders gut: Wer als Ausländer drei Millionen Euro investiert, dem öffnen sich mit dem erkauften Pass unkompliziert die Grenzen von 189 Ländern. Lächerlich im Vergleich dagegen die Ausstellungsgebühr: 60 Euro für den deutschen Pass, bordeauxrot mit Gold, 32 Seiten, seinen Wert sieht man ihm jedenfalls nicht an.

