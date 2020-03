Schlussformel "Bleiben Sie gesund!" anbringen? Nein!

vor 3 Min.

Zu "Mit freundlichen Grüßen" gesellt sich neuerdings "Bleiben Sie gesund" - eine unterschwellige Ermahnung, findet unsere Autor.

Von Michael Schreiner

Es ist erstaunlich zu beobachten, wie schnell und nachhaltig sich bestimmte Ausdrucksweisen durchsetzen. Das formelhafte "Viel Spaß!" beispielsweise ist als Allzweckzuruf nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Ob man in eine Tragödie strebte oder zur Kur nach Norderney, ob zur Mitternachtsmesse, zur Demo oder zum Hosenkauf (ja, das alles war einmal möglich) – mindestens ein Sozialkontakt wünschte dabei sprechautomatenartig "Viel Spaß". Spaßgesellschaft ist gerade eher weniger. Aber es gibt ein neues Versatzstück der zwischenmenschlichen Kommunikation, das vorzugsweise verschriftlicht (also aus sicherer, coronagefahrkonformer Distanz) eingesetzt wird: "Bleiben Sie gesund!" Dieses Anhängsel hat sich rasend schnell verbreitet – es ist zur wohlfeilen Signatur dieser Tage geworden.

Der Textbaustein als übergriffige Abgrenzungsformel

Und? Was ist dagegen einzuwenden? Wollen wir nicht alle gesund bleiben, ist das nicht ein freundlicher Wunsch, ein zwischenmenschlich aufmunterndes Anteilnehmen? So wie das alternativ gebrauchte "Passen Sie auf sich auf!" auch? Nein, so einfach liegt die Sache nicht.

Man kann den Textbaustein "Bleiben Sie gesund!" auch als unterschwellige Ermahnung, als eine übergriffige Abgrenzungsformel interpretieren. Was ist mit jenen, die krank sind? Sind das Versager? Leute, die es nicht geschafft haben, die sich nicht auf der richtigen Seite halten konnten? Die Heroisierung und Glorifizierung von Gesundheit führt auf gefährliches Terrain. Niemandem, der seine Grüße mit dem "Bleiben Sie gesund!" glaubt anreichern zu müssen (wie man das jetzt eben so macht), soll hier unterstellt werden, dass er dies nicht in netter Absicht tut. Doch das normierte Nachplappern im Corona-Sprech hat einen schalen Beigeschmack. Gut gemeint, aber ein bisschen billig.

