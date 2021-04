Sich über das Wetter aufregen? Bitte nicht

Man könnte sich auch einfach mal freuen über das Wetter, sagt unsere Autorin. Statt jammernd aus dem Fenster zu schauen, empfiehlt sich eine heiße Schokolade.

Die Schneeflocken fallen langsam vom Himmel, tanzen im Wind. Eine weiße Schicht wie aus Puderzucker bedeckt Dächer und Straßen. Die graue Stadt verwandelt sich in ein glitzerndes Märchenland. Klingt doch schön, oder? Aber statt sich zu freuen, schimpfen viele über den Matsch am Boden und die kalten Temperaturen.

Ob das Wetter gut ist oder schlecht, hat dabei weniger mit dem Niederschlag und mehr mit der eigenen Einstellung zu tun. Denn meckern geht immer. Im Winter fällt zu wenig Schnee, außer es fällt zu viel davon. Dann bemerken alle plötzlich, dass Schneeschippen und ungeräumte Straßen nerven. Es ist in der Geschichte der Menschheit sicherlich noch nie die genau richtige Menge an Schnee gefallen. Es gab bestimmt auch keinen Sommer, der nicht zu heiß oder zu kalt war.

Man könnte sich auch einfach mal freuen

Herbst ist sowieso ungemütlich. Und von den Pollen im Frühling fang ich gar nicht erst an … Das Wetter kann es nicht richtig machen. Wenn es im Januar warm ist, sind alle genervt, und wenn es im April kalt ist, erst recht. Es gibt im Leben genug Dinge, bei denen es sich lohnt, sich aufzuregen. Dinge, die man ändern kann. Das Wetter gehört sicherlich nicht dazu. Vielleicht tut es ja mal gut, seinen allgemeinen Frust rauszulassen, aber normalerweise ist niemand besser gelaunt, nachdem er sich beschwert hat.

Deswegen hier ein (zugegebenermaßen gewagter) Vorschlag: Man könnte sich auch einfach mal freuen. An Weihnachten über die angenehmen 20 Grad und an Ostern über das Schneegestöber. Statt jammernd aus dem Fenster zu schauen, empfiehlt sich an manchen Tagen: eine heiße Schokolade und ein paar Kekse. Das verbessert vielleicht nicht das Wetter, aber die Gemütslage. Und ganz ehrlich, die Schneeflocken sind doch auch im April noch schön.

Lesen Sie dazu auch auch unseren Pro-Kommentar: Sich über das Wetter aufregen? Na, klar