Sich über das Wetter aufregen? Na, klar

Das Wetter verbindet uns alle. Und darüber sollen wir gleichgültig sein? Nein, sagt unser Autor.

Man könnte es sich gerade ja ganz wunderbar leicht machen, weil: Endlich mal was anderes als über Corona reden und jeden sofort zum Mitreden animieren, ablenken können! Und: Wer von diesem Geschenk keinen Gebrauch macht, was stimmt mit dem nicht? Noch nicht genug Erklärungen verabreicht bekommen, was denn alles schief läuft und wie es eigentlich alles richtig laufen würde, hätte endlich mal jemand mit Durchblick das Sagen wie der jeweils Sprechende selbst? Und dazu noch all den Ärger, der sich in solchen Zeiten ja durchaus mal aufstauen kann, völlig arglos loswerden!

Weil: Über einen Kältegruseleinbruch ins Frühlingsidyll, über Schneegetreibe und Ekelgraupel kann man herzbefreiend und gedankendurchlüftend herziehen, ohne dass sich jemand beleidigt fühlen oder jemand sagen könnte: Es ist doch gar nicht kälter geworden, es hat doch gar nicht gegraupelt …

Das kotzt doch an, oder?

Aber das wäre – so richtig auch alles ist – die billigste Argumentation. Es gibt ja eine viel erhabenere Perspektive. Denn was verbände die Menschen über alle flüchtigen Phänomene wie Krisen und Triumphe hinweg so unverbrüchlich wie das Wetter? Und ausgerechnet dem gegenüber sollte man nun stoisch, gleichgültig mit den Achseln zucken? Sollen sie doch machen, die Meditierenden auf ihren Tatami-Matten, Wohlstands-Brahmanen über Fußbodenheizung, auch nix anderes als daddelnde Kids, bloß an der inneren Konsole.

Aber draußen ist Leben! Und gerade das Licht und die Farben des Frühlings, sie können nach jedem Winter, aber besonders diesem: einfach glücklich machen. Da muss man jubilieren! Aber genauso sich auch aufregen, wenn es nun so hart und plötzlich vorbei war. Wieder Kopf einziehen, dicker anziehen, schon wieder mehr drinnen. Das kotzt doch an, oder? Na, also.

Lesen Sie dazu auch den Contra-Kommentar: Sich über das Wetter aufregen? Bitte nicht