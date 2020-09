vor 36 Min.

Sich vor dem Herbst fürchten? Ja!

So unverzichtbar die Jahreszeiten und deren Wechsel sein mögen: Für diesmal und bis zum Impfstoff mag man sich einen endlosen Sommer wünschen.

Von Wolfgang Schütz

Zynisch gesagt: Endlich gibt es was, das diejenigen, denen Corona Sorgen bereitet, mit denjenigen, denen vor allem die Corona-Maßnahmen Sorgen bereiten, eint: Es muss ihnen mulmig werden, wenn sie an den Herbst denken.

Um mal nur vier von grob geschätzt 743 Gründen dafür zu nennen: Die saisonal einsetzenden Erkältungen werden mit ganz neuer Aufmerksamkeit bedacht werden; der unweigerlich fällige Umzug nach drinnen wird neue Unsicherheiten im Alltags-und Berufsleben erzeugen, wahrscheinlich für neue Maßnahmen sorgen und damit sicher für neue Debatten; die weiterhin geschlossenen Clubs werden junge Menschen noch mehr die Wände hochtreiben, da keine sommernächtlichen Plätze und Parks mehr als Ausweichstätten locken – was wiederum zu neuen Verstößen, neuem Druck,neuen Debatten führen wird …

Die Präsidentschaftswahl in den USA steht auch noch an

Und die Präsidentschaftswahl in den USA steht auch noch an. Wer sich da noch freut, hat ein ebenso blind sonniges Gemüt wie die Menschen im tollen Film „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (zu Deutsch leider blöd „Vergiss mein nicht!“) – die lassen sich nämlich alles, was belasten könnte, aus dem Gehirn löschen. Na dann los, hui, hui, wie schön, der Herbst, bunte Blätter, sich auflösende Nebel, flammende Sonnenuntergänge – wer mag denn da verzagen?!

Niemand mag. Aber jeder mit halbwegs wachem Blick muss leider. Und mag sich, so unverzichtbar die Jahreszeiten und deren Wechsel sonst sein mögen, für diesmal, bis zum Impfstoff, einen endlosen Sommer wünschen. Nur, wer es durch Ironie oder Zynismus schafft, sich sämtliche Sorgen – vor Corona, den Schutzmaßnahmen und den Folgen beider – vom Gemüt zu halten, kennt keine Furcht. Aber hat auch bloß die Welt in seinem Kopf.

