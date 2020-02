vor 33 Min.

Streitfrage: Darf man Fremde maßregeln? Na klar!

Was tun, wenn jemand bei Rot über die Ampel geht, obwohl da auch ein Kind wartet? Oder wenn sich jemand vordrängelt? Was sagen, meint Wolfgang Schütz.

Von Wolfgang Schütz

Wer meint, lässig bei Rot über die Fußgängerampel schlendern zu müssen, während dort Kinder warten – der kann sich auf einen Spruch gefasst machen. Wer seine schmutzigen Schuhe auf dem Sitzpolster des öffentlichen Busses ablegt oder dort meint, nicht für einen deutlich älteren Fahrgast aufstehen zu müssen – der hat sich eine Zurechtweisung verdient. Wer sich dreist in der Schlange an der Supermarktkasse vorzudrängeln versucht – der sollte gemaßregelt werden. Wer in der Öffentlichkeit blökt, man dürfe in diesem Land ja nicht mehr seine Meinung sagen und dabei eben das ausführlich tut – der sollte doch auch mit dem so offenkundigen Widerspruch seines Geweses konfrontiert werden.

Aber klar, auch wenn hier problemlos noch viel mehr Beispiele anzuführen wären: Man kann das auch ganz leicht übertreiben, übergriffig werden bei etwas, das zur freien Lebensgestaltung des anderen gehört und einen selbst halt einfach nervt oder einem nicht passt. Also: keine geschmäcklerische Bevormundung, keine Hypermoral im Alltagsverkehr, bitte.

Aber etwas anderes ist eben, wenn’s eindeutig und unmittelbar asozial wird. Dann beginnt nämlich der Bereich, bei dem wir uns dem doch so gern beschworenen Begriff der Zivilcourage nähern. Wo wir uns doch wünschen, dass es, und freuen, wenn es mal Menschen gibt, die aus der bequemen Vereinzelung in der Öffentlichkeit treten, sich persönlich mitverantwortlich fühlen und aufstehen, um ein vor ihren Augen geschehendes Unrecht gegen einen anderen, einen eigentlich Fremden zu verhindern. Gesicht zeigen, den Mund aufmachen: Hier – aber bitte ohne allzu dröhnendes Rechthaben – lässt sich die Überwindung der Schwelle zur Zivilcourage im Kleineren üben.

