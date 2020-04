vor 19 Min.

Tipp 30 in der Corona-Zeit: Bau einen Mundschutz ohne Nähmaschine!

Viele Kinder haben wegen der Corona-Krise mehr Zeit als sonst. Hier gibt es jeden Tag einen neuen Tipp gegen Langeweile. Folge 30: Wie du einen Mundschutz ohne zu nähen herstellst.

Immer mehr Menschen gehen nur noch mit einer Gesichtsmaske vor die Tür – und zwar, weil sie Rücksicht auf andere nehmen. Durch die Masken vor Mund und Nase gelangen nämlich weniger Krankheitserreger in die Luft – und können nicht so viele Menschen anstecken. Weil Profi-Masken nur schwer zu bekommen sind, nähen immer mehr Menschen Masken aus Stoff. Die sind zwar nicht so gut wie die Profi-Masken, aber besser als gar keine, sagen Experten. Für alle, die nicht nähen können, gibt es heute eine kleine Anleitung für eine Maske.





Du brauchst: Ein altes T-Shirt und zwei Haargummis. Für eine besonders stabile Maske außerdem noch zwei Kabelbinder und einen Verschlussdraht.

Schritt: Schneide aus einem T-Shirt ein Stück Stoff aus, das 30 Zentimeter breit und 40 Zentimeter lang ist. Bild: Lea Thies Bild: Lea Thies

Schritt: Nun legst du die Ecken der unteren kurzen Seite über die der oberen kurzen Seite, sodass der Stoff nur noch halb so groß ist. Bild: Lea Thies Schritt: Jetzt faltest du den Stoff so, dass die untere Seite in der Mitte liegt. Und die obere Seite dann auch. Bild: Lea Thies Schritt: Zieh jede Seite durch einen Haargummi und schlag den Stoff dann um. Nun hängst du die Haargummis über deine Ohren und fertig ist die Gesichtsmaske. Du musst sie regelmäßig nach dem Tragen waschen. Bild: Lea Thies Bild: Lea Thies Bild: Lea Thies





Tipp: Du kannst den umgeschlagenen Stoff noch mit einem Kabelbinder festklemmen. Um die Maske an der Nase besser zu befestigen, kannst du ein Stück Draht unter den gefalteten Stoff legen. Zum Beispiel ein Toastpackungsverschluss. Oder eine aufgefaltete Büroklammer. Manche Experten raten auch, ein Stück Staubsaugerbeutel auszuschneiden und in die Maske zu legen, so sind die Öffnungen der Maske noch kleiner und es können noch weniger Krankheitserreger nach draußen gelangen. (lea) Bild: Lea Thies

Info: Kannst du nähen? Dann kannst du dir auch eine Maske selber nähen. Hier findest du eine Nähanleitung.

