Tipp 73 in der Corona-Zeit: Bau doch mal deinen Lieblingsort nach!

Schritt: Jetzt kannst du den Innenraum des Kartons füllen. Bastle dazu mit farbigem oder eingefärbtem Papier (gefaltet oder aufgerollt), mit Stoffresten, mit kleinen Spielzeug-Teilen und mit allem, was sich verwenden lässt. Daraus können Bäume, Möbelstücke, ein Trampolin, ein Teich, … entstehen – alles, was an deinem Lieblingsort halt so vorhanden sein sollte.